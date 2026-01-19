Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Дональд Трамп в пятницу дал понять, что не планирует назначать экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя Федрезерва.

ФРС сообщила в пятницу, что объем промышленного производства в США в декабре 2025 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение всего на 0,1%.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Индекс деловой активности в сфере услуг штата Нью-Йорк и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в январе поднялся до максимальных с августа прошлого года минус 16,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами в декабре.

Кроме того, котировки акций поддержал сохраняющийся оптимизм в отношении перспектив технологического сектора и, в частности, ИИ после выхода сильного квартального отчета тайваньской TSMC, которая также порадовала инвесторов позитивным прогнозом.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,17% и составил 49359,33 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,06% - до 6940,01 пункта.

Nasdaq Composite также потерял 0,06% и составил 23515,39 пункта.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).