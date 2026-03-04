Минпромторг обновил перечень допускаемых в такси автомобилей

Haval и Tenet пока в него не вошли

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг опубликовал вторую, обновленную версию перечня автомобилей, подпадающих под требования вступившего в силу с марта закона о локализации такси: в него добавились, в частности, новые модели "Москвича" линейки М и локализованные на столичном автозаводе электрокроссоверы UMO 5, но пока так и не вошли популярные на российском рынке локализованные бренды Haval и Tenet.

С 1 марта 2026 года к работе в такси стали допускать не все автомобили, а лишь набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 годах; или допущенные к использованию в такси отдельным решением правительства. Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 года. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 года.

Перечень автомобилей, допущенных для работы в такси, публикует Минпромторг. Впервые он был обнародован в октябре 2025 года и содержал два десятка моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8) - то есть седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Таким образом, с одной стороны, список включал отдельные модели, которые не имеют широкого распространения именно как машины такси (например Niva или УАЗ), а с другой - в нем не было некоторых автомобилей, которые производятся в России в заметных объемах и уже сейчас широко используются в отрасли - в частности, Haval и Tenet (локализованные Chery - ИФ).

В Минпромторге заявляли, что список будет дополняться и расширить его моделями Haval, Tenet и выпускаемыми на "Автоторе" автомобилями планируется уже к 1 марта. Сейчас список, действительно, несколько расширился, однако указанные модели в него по-прежнему не включены. Теперь министерство приводит следующую редакцию перечня: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend); Sollers (SP7, SF1); Evolute, модели: I-Joy, I-Sky, I-Space) и Voyah (Free, Dream, Passion); "Москвич" (3, 3е, 6, 8, М70, М90); UMO (модель 5).

"Работа по дальнейшему расширению перечня уже ведётся - финализируется нормативная база для включения моделей Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и Tenet T7, соответствующий акт внесён в правительство. Возможность вносить данные автомобили в реестр появится после выхода решения правительства и очередной актуализации перечня", - сообщили в Минпромторге.

По данным "Автостата", Haval и Tenet на данный момент - самые популярные на российском авторынке китайские иномарки с локализацией в России. В частности, выпускаемый в Калуге Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7 - ИФ) в феврале 2026 г. стал самой продаваемой машиной иностранного бренда - была продана 4641 машина, что обеспечило рыночную долю в 5,8%. Продажи Haval Jolion в прошлом месяце составили 4336 штук (+15% г/г), доля рынка - 5,4% (+0,6 п.п. г/г). Модель вошла в топ-3 наиболее продаваемых после Lada Granta и Tenet T7.