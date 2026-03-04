Страховка для следующих через Ормузский пролив судов подорожала в 12 раз

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, несмотря на обещание президента США Дональда Трампа обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов из ближневосточного региона, пишет Financial Times со ссылкой на брокеров.

По словам собеседников издания, тариф на страхование судов, работающих в зонах повышенного риска, к которым относится не только сам пролив, но и прилегающие к нему воды, теперь составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана он был на уровне 0,25%.

Глава Белого дома ранее написал в Truth Social, что распорядился, чтобы Корпорация США по финансированию мирового развития (DFC) начала предоставлять на выгодных условиях страховку и гарантии "для всех торговых морских перевозок через Персидский залив, особенно - касающихся энергоресурсов".

Страховщики пытаются разобраться, как это будет работать и поможет ли снизить цены. Несколько брокеров признались FT, что были застигнуты врасплох заявлением Трампа.

"Мы не слышали абсолютно ничего, кроме этого заявления в Truth Social", - сказал Дэвид Смит из брокерской компании McGill, добавив, что страховщики не знают, насколько широко будет распространяться заявленная поддержка, несмотря на обещание страховать "всю" торговлю, проходящую через Персидский залив.

Другие эксперты задаются вопросом о том, насколько эффективной может быть помощь со стороны DFC, основная роль которой заключается в содействии частным инвестициям в бедные страны, тогда как для судовладельцев, работающих в Персидском заливе, главную проблему представляет угроза нападения.

"У нас уже есть страховка", - отметил основатель Contango Research Эд Финли-Ричардсон. Возможно, заявление про DFC помогло сдержать рост цен на нефть, но вряд ли оно что-то изменит для нас, добавил он.

С воскресенья в Ормузском проливе и прилегающих водах было атаковано по меньшей мере семь танкеров. Некоторые суда сообщали о получении радиопредупреждений с требованиями не приближаться проливу.

Трамп заявил в Truth Social, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

Между тем эксперты по безопасности судоходства считают, что военно-морское сопровождение помогло бы снизить угрозу для некоторых судов, однако обеспечение защиты всех танкеров, действующих в этом районе, представляется нереалистичным, поскольку потребует очень большого количества военных кораблей и других ресурсов.