Поиск

Apple стала лидером китайского рынка смартфонов в IV кв.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов Apple Inc. в Китае в четвертом квартале подскочили на 28% в годовом выражении, благодаря чему компания вновь стала лидером китайского рынка смартфонов, говорится в обзоре аналитической компании Counterpoint.

Рост продаж объясняется популярностью iPhone 17-й модели в период зимних праздников.

Китайский производитель Oppo в октябре-декабре увеличил продажи на 14,9%, тогда как Vivo, Huawei и Xiaomi зафиксировали двузначное падение продаж, а поставки Honor сократились на 6,7%.

Совокупные продажи смартфонов в Китае в прошлом квартале сократились на 1,6%.

В 2025 году в целом реализация смартфонов на китайском рынке снизились на 0,6%, до 285 млн. Лидером рынка с показателем в 46,7 млн проданных смартфонов стал Huawei, второе место заняла Apple (46,2 млн), третье - Vivo (46,1 млн). Пятерку замыкают Xiaomi и OPPO (43,8 млн и 43,4 млн соответственно).

Apple Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

В России с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

 Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января сократились на $11,4 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8177 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });