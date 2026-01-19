Поиск

"Вымпелком" создал должность директора по ИИ

Ее занял экс-менеджер Сбера Максим Иванов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Директором по искусственному интеллекту (ИИ) ПАО "Вымпелком" назначен Максим Иванов, ранее занимавший аналогичные позиции в Сбере и БКС, говорится в сообщении оператора.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, это новая должность в структуре управления "Вымпелкома".

Иванов на этой должности будет отвечать за развитие ИИ-направления "Вымпелкома", внедрение решений на базе искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы, а также за создание и масштабирование ИИ-продуктов для клиентов и внутренних команд.

Он имеет более 15 лет опыта в сфере цифровых технологий, аналитики и разработки ИИ-решений для крупного бизнеса. В 2022-2025 годах в роли директора по ИИ в компании "СберБизнесСофт" и управляющего директора "Сбера" он отвечал за создание и развитие практики внедрения искусственного интеллекта для внешних клиентов. Под его руководством команда занималась как созданием коммерческих ИИ-продуктов, так и реализацией проектов для сегментов B2B и B2G.

В 2025 году Иванов возглавил AI-трансформацию группы БКС в должности вице-президента по искусственному интеллекту. В этой роли он организовал процессы работы с ИИ-инициативами и стратегию холдинга, сформировал централизованную экспертизу и команду, а также запустил ряд ИИ-сервисов для сотрудников и клиентов.

"ИИ для нас - это один из ключевых элементов новой стратегии Билайна. Наша цель - встроить ИИ в ДНК компании: от разработки сервисов до внутренних процессов и принятия управленческих решений. Опыт Максима в реализации масштабных AI-трансформаций, создании коммерческих продуктов и выстраивании сильных команд поможет нам быстрее двигаться в этом направлении и создавать дополнительные возможности для клиентов и бизнеса", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Вымпелкома" Сергея Анохина.

Вымпелком Максим Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

В России с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

 Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января сократились на $11,4 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8178 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });