"Вымпелком" создал должность директора по ИИ

Ее занял экс-менеджер Сбера Максим Иванов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Директором по искусственному интеллекту (ИИ) ПАО "Вымпелком" назначен Максим Иванов, ранее занимавший аналогичные позиции в Сбере и БКС, говорится в сообщении оператора.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании, это новая должность в структуре управления "Вымпелкома".

Иванов на этой должности будет отвечать за развитие ИИ-направления "Вымпелкома", внедрение решений на базе искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы, а также за создание и масштабирование ИИ-продуктов для клиентов и внутренних команд.

Он имеет более 15 лет опыта в сфере цифровых технологий, аналитики и разработки ИИ-решений для крупного бизнеса. В 2022-2025 годах в роли директора по ИИ в компании "СберБизнесСофт" и управляющего директора "Сбера" он отвечал за создание и развитие практики внедрения искусственного интеллекта для внешних клиентов. Под его руководством команда занималась как созданием коммерческих ИИ-продуктов, так и реализацией проектов для сегментов B2B и B2G.

В 2025 году Иванов возглавил AI-трансформацию группы БКС в должности вице-президента по искусственному интеллекту. В этой роли он организовал процессы работы с ИИ-инициативами и стратегию холдинга, сформировал централизованную экспертизу и команду, а также запустил ряд ИИ-сервисов для сотрудников и клиентов.

"ИИ для нас - это один из ключевых элементов новой стратегии Билайна. Наша цель - встроить ИИ в ДНК компании: от разработки сервисов до внутренних процессов и принятия управленческих решений. Опыт Максима в реализации масштабных AI-трансформаций, создании коммерческих продуктов и выстраивании сильных команд поможет нам быстрее двигаться в этом направлении и создавать дополнительные возможности для клиентов и бизнеса", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Вымпелкома" Сергея Анохина.