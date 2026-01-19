Поиск

Генпрокуратура РФ подала в суд на группу мурманских рыбопромысловых компаний

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к трем мурманским рыбопромысловым предприятиям - АО "Мурмансельдь 2", ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" и ООО "Компания "Андромеда", говорится в картотеке арбитражных дел.

Исковые требования Генпрокуратуры в карточке дела не уточняются.

По данным ЕГРЮЛ, компания "Мурмансельдь 2" основана в 1998 году. В настоящее время ее уставный капитал составляет 2,36 млн рублей. Генеральный директор с июля 2025 года - Олег Онискевич. Учредителей компания не раскрывает.

Генпрокуратура РФ Мурмансельдь 2
