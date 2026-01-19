Поиск

Объем сделок на первых спот-торгах зерном в РФ составил почти 16 млн руб.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем семи сделок, заключенных в первый день спот-торгов зерном на Национальной товарной бирже (НТБ), составил почти 16 млн рублей, сообщается в материалах торговой площадки.

В частности, было заключено шесть сделок по продаже пшеницы (протеин 12,5%) на 11,26 млн рублей (цена 15 600 рублей за тонну, доставка автотранспортом) и одна сделка на 4,62 млн рублей (цена 16 500 рублей за тонну, доставка по железной дороге). Базис поставки - CPT Новороссийск.

Общий объем сделок составил 1 тыс. тонн.

Как сообщалось, стартовавшие в понедельник торги проводятся в режиме двухстороннего анонимного аукциона. К началу торгов доступ к ним получили более 30 участников рынка зерна.

Участники торгов смогут заключать сделки в двух "биржевых стаканах" с железнодорожной (размер минимального лота - 70 тонн) и автомобильной (размер минимального лота - 30 тонн) доставкой. Условия поставки товара - CPT Новороссийск, базис поставки - NOVO, который включает в себя следующие пункты назначения: зерновой терминал КСК, Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП").

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, мясной, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Национальная товарная биржа
