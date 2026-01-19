Поиск

Госдума 26 марта планирует рассмотреть годовой отчет ЦБ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании 26 марта планирует рассмотреть годовой отчет Банка России за 2025 год, сообщил первый зампред председателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Совет Думы одобрил дату рассмотрения годового отчета Центрального банка за 2025 г., предлагается рассмотреть 26 марта 2026 г.", - сказал Жуков журналистам по итогам заседания Совета Думы.

Согласно действующему законодательству, ЦБ должен направлять в парламент отчет ежегодно, не позднее 15 мая. Отчет включает перечень мероприятий по реализации единой государственной денежно-кредитной политики; анализ состояния экономики РФ, в том числе анализ денежного обращения и кредита, финансового рынка РФ, валютного положения и платежного баланса, национальной платежной системы.

В отчет входят данные о примененных мерах к банкам и другим финансовым организациям за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег, отчет главного аудитора о расходовании средств фондов, связанных с банковским, страховым и пенсионным секторами, данные о финансовом оздоровлении банков, страховых компаний и пенсионных фондов.

Александр Жуков Госдума ЦБ РФ Банк России
