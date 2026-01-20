Поиск

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 8,4% - до 1 трлн 694,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль в декабре выросла на 7,1% - до 125,9 млрд рублей.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в 2025 году снизились на 20,3% - до 569,4 млрд рублей. Этот показатель в декабре составил 78,1 млрд рублей (в декабре 2024 года расходы составляли 1,4 млрд рублей). На динамику показателя существенное влияние оказало укрепление рубля, отмечает банк.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов в 2025 году осталась на уровне 2024 года - 1,5%, в декабре 2025 года выросла до 1,9% с 1,6% в декабре 2024 года.

Сбер рассчитывает, что прибыль группы в 2025 году достигнет целевых 1,7 трлн рублей. В 2024 году группа получила 1,58 трлн рублей чистой прибыли по МСФО.

"Успешные результаты 2025 года ПАО "Сбербанк" позволяют выйти на достижение ключевых финансовых целей группы Сбер, в том числе по чистой прибыли в 1,7 трлн рублей", - сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф, слова которого приведены в сообщении.

Рентабельность капитала Сбербанка по РСБУ в 2025 году сократилась до 22,1% с 23,4% в 2024 году.

Чистые процентные доходы в 2025 году выросли на 17,7% - до 3,088 трлн рублей, в декабре - на 21,7% - до 297,5 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы в 2025 году снизились на 2,6% - до 726,8 млрд рублей, в декабре - на 2,4% - до 70,6 млрд рублей.

Банк в 2025 году увеличил операционные расходы на 16,1% - до 1,137 трлн рублей, в декабре - на 26,1% - до 140,8 млрд рублей. Отношение расходов к доходам по итогам 2025 года составило 29,5%.

Базовый и основной капитал в декабре снизились на 0,4% - до 6,655 трлн и 6,805 трлн рублей соответственно. Общий капитал за месяц вырос на 2,1% - до 7,701 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в декабре снизились на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 11,6% и 11,9% соответственно, коэффициент достаточности общего капитала за месяц вырос на 0,2 п.п. - до 13,5%.

