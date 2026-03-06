Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускоряется днем в пятницу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, основные марки обновляют многомесячные максимумы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:45 по московскому времени выросла на $3,62 (4,24%), до $89,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подскочили на $4,43 (5,47%), до $85,44 за баррель.

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года. Цена WTI поднялась выше $85 за баррель впервые за тот же период.

С начала недели североморская марка подорожала на 20%, североамериканская - на 25%, рекордными темпами 2022 года.

По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC), движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, остановилось почти полностью из-за вооруженного конфликта в регионе.

Тем временем министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель.