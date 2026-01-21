Сбербанк оптимистично смотрит на дивидендные выплаты за 2025 год

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Достаточность капитала Сбера находится на комфортном уровне, банк оптимистично смотрит на дивиденды за 2025 год, собирается выполнить обещания (направить 50% от прибыли на эти выплаты), заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Отчет по МСФО за 2025 год банк планирует опубликовать 26 февраля. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2025 году выросла на 8,4% до 1,694 трлн рублей. Достаточность общего капитала банка Н1.0 на 1 января 2026 года достигла 13,5%.

"Достаточность общего капитала у нас составила больше 13,3%, а именно 13,5%. Плюс это по банку, по группе будет тоже немножко больше, поэтому мы здесь чувствуем такой комфорт. И на дивиденды за 2025 год смотрим оптимистично: так, как мы и обещали на Дне инвестора. У нас нет пока поводов никаких расстраивать инвесторов, аналитиков. Планируем все наши обещания выполнять", - сообщил Скворцов в интервью РБК-ТВ.

"Минфин, конечно, тоже ждет наши выплаты, как и все наши акционеры", - добавил он.

Сбербанк ранее не раз подтверждал планы направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% прибыли.

По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов банк направил 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ со СПОД и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.