Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2025 г. упал в 1,8 раза, до $8,5 млрд

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в 2025 году снизились в 1,8 раза (на 44,3%), до $8,5 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В декабре их ввоз продолжил снижение после октябрьского всплеска на фоне изменений методики расчета утильсбора в РФ и составил чуть более $1 млрд (-3,5% м/м).

Экспорт в РФ грузовиков из Китая в прошлом году упал втрое (на 67,1%), до $890,2 млн. За декабрь их было поставлено на сумму $190,4 млн, что было самым большим месячным объемом за год и в 2,3 раза превысило результат ноября.

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в 2025 г. снизился на 26,4%, до $1,95 млрд. Объем их поставок за декабрь составил $159,5 млн (+5,2% м/м).

Согласно данным таможенной статистики Китая, за период 2022-2025 гг. общий объем экспорта продукции автопрома из КНР в РФ составил $53,3 млрд, из которых $37 млрд пришлось на поставки легковых автомобилей. Исторический годовой рекорд поставок легковых автомобилей ($15,2 млрд) был зафиксирован в 2024 г. Результат прошлого года оказался третьим по объему за всю историю.