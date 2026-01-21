Китай в 2025 году увеличил импорт российских удобрений на 6%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Поставки российских минеральных удобрений в Китай в 2025 году выросли на 6%, достигнув почти 5 млн тонн, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В денежном выражении этот показатель составил $1,6 млрд (+12%).

Импорт калийных удобрений (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) за 2025 год увеличился на 9% в физическом выражении, до 4,6 млн тонн, и на 19% в денежном выражении - до $1,5 млрд.

Всего в 2025 году Китай импортировал более 14,1 млн тонн удобрений. Россия, таким образом, обеспечила 35% поставок.