Arab Energy Fund планирует выпустить панда-бонды на 10 млрд юаней

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - The Arab Energy Fund (TAEF) получил разрешение китайских регуляторов на привлечение до 10 млрд юаней ($1,4 млрд) за счет размещения номинированных в юанях облигаций, сообщил фонд.

TAEF планирует размещать бумаги в течение двух лет несколькими траншами.

Это может стать одной из крупнейших программ выпуска панда-бондов на Ближнем Востоке. Намерения фонда подчеркивают стремление стран Персидского залива использовать благоприятные рыночные условия для получения более дешевого финансирования в Китае, одновременно укрепляя амбиции по углублению связей со страной на фоне растущих торговых отношений, отмечают эксперты.

Панда-облигации - бумаги в юанях, выпущенные некитайской компанией на внутреннем рынке КНР.