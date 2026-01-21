Экспорт черных металлов по сети РЖД вырос в 2025 году на 11,1% до 24,8 млн т

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Перевозка продукции черной металлургии на экспорт по сети ОАО "РЖД" выросла в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 11,1% до 24,8 млн тонн, сообщила компания.

Наибольшая часть из этого объема - 17,4 млн тонн (+10,1% к 2024 г.) - была отправлена в направлении портов. Так, в адрес портов Северо-Запада перевезено 4 млн тонн черных металлов (+15,9%), к портам Дальнего Востока - 1,9 млн тонн (-14,8%), портам Юга - 11,5 млн тонн (+13,1%).

Через погранпереходы на экспорт было перевезено 7,4 млн тонн (+13,1%).

Наибольшие объемы погрузки черных металлов на экспорт были зафиксированы в Липецкой области - 8,6 млн тонн (+11,8%), в Челябинской области - 3,6 млн тонн (+45,1%) и в Свердловской области - 2,8 млн тонн (+25,5%).

На экспорт везутся различные виды проката, листовая сталь, стальная заготовка, трубы, слябы и другая продукция, поясняют РЖД.