Цены на мясо кур в РФ с 13 по 19 января снизились на 0,1%, яйца подорожали на 0,2%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур за неделю с 13 по 19 января снизились на 0,1%. Яйца стали дороже на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

С начала года цены на курятину выросли на 0,2%, на яйца - на 0,9%.

По данным Росптицесоюза, в 2025 году производство яиц в РФ составило 45,2 млрд штук против 43,3 млрд штук в 2024 году. В 2026 году этот показатель сохранится. Производство мяса птицы (в убойном весе) в 2025 году составило почти 5,6 млн тонн, что на 1,5% больше, чем в 2024 году. В 2026 году оно может вырасти еще на 100 тыс. тонн.

Как заявила накануне гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, ситуация на этих рынках стабильная, дефицита нет и не прогнозируется.

Росстат также сообщил, что молочная продукция, за исключением кефира и творога, подорожала на 0,1-0,2%. Цены на кефир снизились на 0,04%, на творог - не изменились.

Кроме того, цены на водку за неделю выросли на 1,4%, маргарин - на 1,3%, печенье - на 0,7%, говядину, мороженую рыбу, пшеничный хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, свинину, гречневую крупу - на 0,3%, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб, вермишель и соль - на 0,2%, вареные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, пшеничную муку и пшено - на 0,1%.

В то же время рис подешевел на 0,2%, баранина, макаронные изделия и сахар-песок - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
