РФ в 2025 году увеличила выручку от экспорта замороженной черники в шесть раз до $12,5 млн

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Выручка РФ от экспорта замороженной черники в 2025 году составила $12,5 млн, что в 6 раза больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли в 2,4 раза, почти до 6 тыс. тонн. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Основными покупателями ягод стали Китай (29% в экспортной выручке), Эстония (28%), Сербия (20%). Причем экспорт в Китай вырос в 27 раз, до более $3,6 млн со $130 тыс. в 2024 году.

Максимальная экспортная выручка за последние 10 лет фиксировалась в 2020 году - около $19 млн.

Центр отметил, что данные по поставкам в ЕАЭС - за 11 месяцев 2025 года.

