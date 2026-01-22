Поиск

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Лента" официально объявила о ребрендинге недавно приобретенной DIY-сети магазинов OBI.

Согласно сообщению группы, сеть продолжит работу под названием "DOM Лента". В прошлом году "Лента" учредила одноименное юрлицо, а одна из структур OBI еще до объявления сделки зарегистрировала домены "Дом-Лента.РФ" и "Домлента.РФ".

Переход на новый бренд будет постепенным в течение 2026 года.

"Обновление охватывает все ключевые элементы нового корпоративного стиля: визуальную айдентику, вывески магазинов, коммуникации с покупателями, униформу сотрудников. Сайт и мобильное приложение сети также будут обновлены", - говорится в сообщении.

Группа "Лента" 13 января 2026 года объявила о приобретении DIY-гипермаркетов OBI. В периметр сделки вошли 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м. Сумма сделки не раскрывалась.

"Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

