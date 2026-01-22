Компания Blue Origin объявила о плане создать спутниковую интернет-сеть TeraWave

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса объявила о намерении создать на орбите спутниковую интернет-сеть Tera Wave, следует из пресс-релиза компании.

"Blue Origin сегодня объявила о запуске TeraWave, сети спутниковой связи, предназначенной для... передачи данных со скоростью 6 терабит в секунду в любой точке планеты. Эта сеть будет обслуживать десятки тысяч предприятий, центров обработки данных и государственных структур, которым требуется надежная связь для выполнения критически важных операций", - говорится в пресс-релизе.

Компания планирует разместить на низкой и средней околоземной орбите 5408 интернет-спутников TeraWave. Запуски начнутся в четвертом квартале 2027 года.

Сеть TeraWave фактически станет конкурентом системы Starlink компании SpaceX, которая располагает на орбите более 10 тыс. спутниками, обеспечивающими широкополосный доступ в интернет для частных пользователей, компаний и госструктур по всему миру.