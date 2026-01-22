Swift отметила рост доли доллара США в международных расчетах до максимума с 2023 года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар США сохраняет лидерство в международных расчетах, несмотря на неопределенность, вызванную политикой президента страны Дональда Трампа. По данным расчетной системы Swift, доля американской валюты в международных расчетах в декабре выросла до 50,5%.

Это максимум с момента изменения организацией методологии сбора данных в 2023 году. В ноябре показатель составлял 46,8%.

Увеличение доли доллара Swift объясняет снижением использования евро в международных расчетах, доля европейской валюты уменьшилась до минимальных за год 21,9%.

В число наиболее активно используемых валют также входят фунт стерлингов, канадский доллар, иена и юань. Доля китайской нацвалюты в международных расчетах в декабре снизилась до 2,7% с 2,9%.