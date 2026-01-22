Поиск

Китай в 2025 году увеличил поставки пива в РФ в 1,4 раза и снизил закупки российского – на 37%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Китай в 2025 году поставил в РФ пива на $43,2 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (на $29,96 млн). Об этом сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В прошлом году Китай экспортировал пиво в 120 стран мира.

В то же время продажи российского пива на китайском рынке снизились на 37% до $10,9 млн с $17,3 млн в 2024 году.

В прошлом году Китай закупал пиво в 64 странах. Наиболее крупными поставщиками были Германия (на $105 млн), Нидерланды (на $71,5 млн), Испания (на $63,4 млн). Среди азиатских стран больше всего пива импортировано из Японии - на $40,5 млн.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году РФ произвела 901 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году.

