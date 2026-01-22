Эффект от внедрения Сбером процессной аналитики в 2025 году составил 5 млрд рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году получил финансовый эффект от внедрения технологий Process mining (процессной аналитики) в размере 5 млрд рублей, совокупно с момента их внедрения в 2021 году - почти 32 млрд рублей, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы в 2025 году получили эффект от Process mining чуть больше 5 млрд рублей, всего с 2021 года - почти 32 млрд рублей", - сообщил Скворцов журналистам в кулуарах конференции Sber Process mining.

Он добавил, что сейчас эта технология используется в 200 процессах Сбера. План на 2026 году - довести их до 900 процессов.

"Инвестиции, конечно, окупаются и исторически, и в масштабах одного года", - сказал Скворцов.