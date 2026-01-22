Поиск

Золото приближается к $4900, несмотря на снижение напряженности вокруг Гренландии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать в четверг, несмотря на снижение опасений по поводу эскалации конфликта США с Европой из-за Гренландии.

Февральские фьючерсы на золото к 19:37 по московскому времени подорожали на 0,88%, до $4880 за тройскую унцию. Драгметалл может завершить с новым рекордом третью сессию подряд.

Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании и не намерены использовать военную силу для захвата острова.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Напряженность в трансатлантических отношениях привела к повышению спроса на драгметалл, считающийся защитным активом, и подъему цен на рекордную территорию.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз для котировок золота на конец 2026 года сразу на $500, до $5400 за унцию, на фоне активных покупок драгметалла частными инвесторами и центробанками развивающихся стран.

Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

"Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

"Лента" переименует сеть OBI в "DOM Лента"

