Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти на 0,5% м/м, экспорт на 3,9%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре увеличилась на 0,5% к октябрю, экспорт - на 3,9%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 7,378 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,098 млн б/с в октябре. Относительно ноября 2024 года он увеличился на 18,9%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре равнялась 10,05 млн б/с против 10,002 млн б/с в октябре. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 12,6%.

Производство нефти в Венесуэле в ноябре увеличилось на 0,9% м/м - до 1,142 млн б/с. За год показатель взлетел на 19%.

По предварительным оценкам JODI, США в ноябре сократили добычу нефти на 0,3% - до 13,832 млн б/с по сравнению с 13,87 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 3,9% (с 13,314 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,617 млн б/с по сравнению с 4,128 млн б/с в октябре (снижение на 12,4%) и 4,334 млн б/с в ноябре 2024 года (падение на 16,5%).

Саудовская Аравия США JODI Венесуэла
