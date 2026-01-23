Поиск

Citigroup проведет новый раунд сокращения рабочих мест в марте

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc. сократил порядка 1 тыс. рабочих мест в этом месяце и готовит очередной раунд сокращений в марте, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их словам, новые сокращения будут объявлены после завершения выплаты бонусов.

Главный исполнительный директор Citigroup Джейн Фрейзер продолжает реорганизацию банка, чтобы добиться экономии на расходах, решить проблемы с регуляторами, а также повысить прибыльность операций.

Мартовские сокращения, вероятно, затронут управляющих директоров и сотрудников высшего звена в различных направлениях бизнеса, отметил один из источников. По его словам, некоторые руководители уже были переведены в другие подразделения для закрепления за ними должностей.

Сокращения в этом месяце также коснулись многих сотрудников высшего звена, сообщил второй источник.

Главный финансовый директор Citigroup Марк Мейсон заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов в этом месяце, что ожидает сокращения численности персонала банка в 2026 году.

Количество сотрудников банка на конец прошлого года составляло 226 тыс.

Акции Citigroup теряют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 42%.

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

