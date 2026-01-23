Поиск

Минэнерго опубликовало проект закона об инвестициях в электроэнергетику РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ опубликовало проект представленного ранее на РЭН-2025 федерального закона "О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики". Текст проекта размещен на сайте regulation.gov.

Проект направлен на создание комплексной правовой основы для ускоренного и эффективного развития электроэнергетической инфраструктуры РФ на долгосрочную перспективу, говорится в материалах к проекту.

В базовом сценарии Генсхемы электроэнергетики до 2042 г. необходимо модернизировать 64 ГВт действующих, построить не менее 88,5 ГВт новых энергомощностей и 25 тыс. км электросетей на общую сумму 56,6 трлн руб. При использовании текущих механизмов финансирования средняя стоимость электроэнергии в результате вырастет до двух раз без учета инфляции, описывают проблему в Минэнерго.

Без реализации предложенных мер средняя конечная цена кВт.ч до 2042 г. вырастет с 6,4 руб. до 12,8 руб. Предлагаемые изменения позволят ограничить рост средней конечной цены кВт.ч, зафиксировав ее на уровне 8,4 руб., приводятся данные в материалах проекта.

Проект Минэнерго предполагает учреждение РФ публично-правовой компании "Росэнергопроект" в качестве института развития в электроэнергетике. Компания среди прочего займется разработкой, актуализацией типовой документации и технологических решений, формированием отраслевого заказа, утверждением предельных нормативов цен на энергооборудование.

Кроме этого предлагается создание государственного оператора финансовой поддержки. Им может стать определенная правительством РФ госкорпорация развития или институт развития, не менее 50% акций которого принадлежит РФ, либо их дочерняя кредитная организация. К работе финансового оператора планируется также привлекать другие кредитные организации и институты развития, в том числе в форме предоставления целевых кредитов, приобретения облигаций, инвестиционных паев, участия в уставном капитале.

Финансовый оператор будет получать господдержку в виде средств федерального и региональных бюджетов, дивидендов госэнергокомпаний, выплачиваемых на принадлежащие РФ акции, целевых обязательных взносов на развитие электроэнергетики. В частности, законопроект предлагает закрепить до 2042 г. в рамках принятия решения о выплате дивидендов приоритетное направление чистой прибыли госэнергокомпаний на инвестиции в строительство объектов электроэнергетики.

На данный момент в РФ действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей. В частности, таким образом реализуются проекты строительства и модернизации тепловой генерации, проекты в энергодефицитных районах Юга РФ и Сибири, ВИЭ, ряд новых энергоблоков на российских АЭС "Росатома".

"Должен быть все-таки национальный проект в области электроэнергетики, потому что объем, который нам надо сделать... построить 88 ГВт новой генерации и 66 ГВт модернизации, плюс огромное количество сетей", - говорил ранее министр энергетики Сергей Цивилев.

Минэнерго РФ
