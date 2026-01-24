"Деметра-Холдинг" и ГК "Благо" будут сотрудничать в производстве, логистике и экспорте масел

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг", крупнейший в РФ вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, и ГК "Благо", один из ведущих производителей растительного масла, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве в области производства, логистики и экспорта растительных масел, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе "Деметра-Холдинга".

Объединение производственной и коммерческой экспертизы с инфраструктурными возможностями "Деметры" - доступом к глубоководным терминалам, элеваторным комплексам и трейдингу позволит компаниям повысить эффективность бизнеса и увеличить экспортный потенциал, отметили в холдинге.

Как заявил генеральный директор "Деметра-Холдинга" Алексей Грибанов, слова которого передала пресс-служба, среди приоритетных целей компании - совершенствование логистических цепочек для поставки сельскохозяйственной продукции на экспорт. "Мы открыты к сотрудничеству и реализации совместных проектов. Сегодня "Деметра-Холдинг" развивает как железнодорожную инфраструктуру, используя собственный парк вагонов, что обеспечивает контроль качества перевозок и надежность, так и перевалку грузов в портах. В настоящее время ведется строительство терминала хранения и погрузки масла. Заключенное соглашение станет важным шагом для эффективного использования наших мощностей, а для партнеров - откроет доступ к новым, современным комплексам перевалки", - сказал Грибанов.

По словам генерального директора "Благо Инвеста" Дмитрия Фосмана, "Благо" занимается производством масел уже не первый десяток лет, входит в пятерку крупнейших переработчиков и экспортеров. "Сегодняшний рынок переработки масличных требует от игроков высокой организационной эффективности по всей цепочке движения продукта - от поля до терминала, а также гибких подходов в работе", - заявил он.