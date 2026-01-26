Поиск

"Газпром" может стать головным разработчиком Генсхемы газоснабжения РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" может стать головным разработчиком государственного документа перспективного развития - Генеральной схемы газоснабжения и газификации РФ.

В четверг, 22 января, Минэнерго РФ опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект закона "О содействии инфраструктурному развитию и повышения эффективности управления в сфере электроэнергетики...". В том числе в нём предлагаются изменения в ФЗ "О газоснабжении в РФ" - его предлагается дополнить статьёй "4-1. Система перспективного развития газоснабжения".

"Документ перспективного развития газоснабжения, разрабатываемый на федеральном уровне - генеральная схема газоснабжения и газификации РФ, которая разрабатывается организацией - собственником Единой системы газоснабжения и утверждается правительством РФ", - говорится в тексте законопроекта.

В практическом аспекте газовая генсхема последний раз упоминалась в документах правительства в 2023 году. В плане реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского ФО есть поручение корректировки Генсхемы на период до 2035 года. Головным исполнителем (первым среди ответственных) в нем названо Минэнерго России, а за ним - ПАО "Газпром".

Аналогичный порядок ответственности озвучивал в докладе министр энергетики РФ Сергей Цивилев в июле 2025 года: "Мы сейчас разрабатываем совместно с "Газпромом" единую Генеральную схему развития газовой отрасли РФ".

Система

Согласно формулировке законопроекта, система перспективного развития газоснабжения представляет собой совокупность документов перспективного развития газоснабжения и действий, направленных на их разработку, утверждение и реализацию в целях своевременного обеспечения потребностей экономики и населения РФ в газе.

Ниже Генсхемы (федерального уровня) к документам перспективного развития газоснабжения относятся схемы газоснабжения и газификации субъектов РФ (разрабатываются и утверждаются властями регионов совместно с "Газпромом", собственниками региональных систем газоснабжения, единым оператором газификации (ООО "Газпром газификация", ЕОГ), региональными операторами газификации (РОГ); на муниципальном уровне - схемы расположения объектов газоснабжения (разрабатываются ЕОГ, РОГ и газораспределительными организациями и утверждаются главами муниципальных образований). Региональные схемы не должны противоречить генсхеме, равно как муниципальные - региональным.

"Документы перспективного развития газоснабжения должны обеспечивать единство подходов к планированию; оптимальное размещение объектов с учетом расположения месторождений, существующих и потенциальных потребителей в целях минимизации затрат на обеспечение потребностей экономики и населения РФ в газе; определение технической и экономической эффективности планируемых решений по перспективному развитию газоснабжения, оценку стоимости реализации таких решений; прогнозирование объема добычи и потребления газа на перспективные периоды; учет потребностей промышленных организаций в обеспечении газом эксплуатируемых ими объектов и (или) объектов, планируемых ими к запуску; учет требований обеспечения энергетической безопасности РФ и требований к обеспечению надежности систем газоснабжения", - говорится в проекте закона.

Газпром Минэнерго РФ
