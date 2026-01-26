Объем сделок M&A в АПК РФ и смежных секторах в 2025 году снизился на 38% до $2,19 млрд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Объем рынка M&A в АПК и смежных секторах, по предварительным данным, в 2025 году снизился на 38% до $2,19 млрд с $3,53 млрд годом ранее. Об этом сообщается в исследовании начальника управления инвестиционного бизнеса (IB/M&A) департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова.

Количество сделок также снизилось, но не столь существенно: 56 против 63 годом ранее. Средний чек по сделкам сократился на 30% до $39 млн с $56 млн соответственно.

Ключевым сегментом рынка, как и в предыдущем году, была пищевая промышленность – на нее пришлось около $1,37 млрд и 29 сделок. В сельском хозяйстве было заключено 25 сделок на $0,81 млрд.

"Как показывают результаты 2025 года, рынок M&A, по сути, сместился в сторону более мелких сделок. Во-первых, закончилась волна по выходу иностранных компаний, благодаря чему весь рынок M&A "бумил" последние три года. Во-вторых, ужесточение кредитно-денежной политики привело к тому, что компании стали финансировать сделки в основном собственными средствами и подходить в целом более избирательно к своим покупкам, - говорится в исследовании. - Ключевой проблемой всего рынка M&A в 2025 году был диспаритет ожиданий продавцов и покупателей: на фоне высокой ключевой ставки покупатели не были готовы платить дорого за бизнесы, предпочитая держать деньги на депозитах, а продавцы не были готовы снижать цены за активы".

Топ-5 слияний и поглощений

Самой крупной сделкой 2025 года стала продажа воронежской компании ООО "Масленица" (бренды растительного масла "Олейна" и Ideal) группе "Эфко". Ее сумма не раскрывалась, по оценке агентства AK&M она составила $289 млн. "Масленица" - бывший актив американской Bunge в РФ, который в январе 2023 года выкупила Exoil Group Карена Ванецяна.

Второй по размеру сделкой 2025 года была покупка "Росспиртпромом" в декабре 2025 года 100% "Татспиртпрома". Сумма сделки, по оценке "Infoline-аналитики", могла составить 20-25 млрд рублей (около $286 млн). Доля рынка спирта объединенного бизнеса обеих компаний, по оценкам экспертов, оценивается примерно в 40%.

Последней в топ-3 сделкой была покупка "Агрокомплексом им. Ткачева" холдинга "Приосколье". Сумма сделки, по оценке AK&M, составила $255 млн. В состав "Приосколья" входят четыре завода по переработке мяса птицы и 16 откормочных площадок мощностью более 430 тыс. тонн в год. Официально "Агрокомплекс" стал собственником "Приосколья" в октябре 2025 года. Если оценивать на базе рейтингов Национального союза птицеводов за 2024 год, то сделка позволит "Агрокомплексу" войти в топ-3 производителей курицы в РФ.

К числу крупных сделок автор исследования отнес и покупку Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП) группой "Эфко". ТКПП - это завод по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур с мощностью до 2 тыс. тонн маслосемян в сутки. Сумма оценивается в $210 млн.

Топ-5 сделок замыкает покупка группой агропредприятий "Ресурс" ООО "Нива" (маслоэкстракционный завод в Самарской области). В результате число таких заводов группы увеличилось до шести, их мощность по сырью - более 1 млн тонн. Сумма сделки оценивается в $137 млн.

Согласно исследованию, если в 2024 году на рынке прошло пять сделок, связанных с выходом иностранцев, на сумму около $760 млн (крупнейшая из них - продажа пивоваренной компании "Балтика"), то в 2025 году была всего одна такая сделка - покупка агрохолдингом "Степь" 50% в компании "РЗ Агро" у семьи Луи-Дрейфус и консолидация 100% бизнеса. "РЗ Агро" объединяет несколько хозяйств в Ростовской области и Ставропольском крае с общим земельным банком около 130 тыс. га.

Самые активные

Наиболее активными покупателями в 2025 году были ГАП "Ресурс" (три сделки: "Кропоткинский элеватор", "Нива", "Алтан", сумма - $160 млн), "Ренессанс" (три сделки: "Этанол спирт", "Александровский спиртзавод №14", "Евразийская алкогольная группа", $59 млн), "Росспиртпром" (два сделки: "ТВЗ" и "Татспиртпром", $298 млн), "Эфко" (две сделки: "Масленица" и "ТКПП", $499 млн), "Бумеранг капитал" (2 сделки: "Прованс", "Салатерия", $37 млн) и "Таврос" (две сделки: "Пулковский" с "Лужским ККЗ" и "Гипфель", $38 млн).

Так, ГАП "Ресурс", кроме ООО "Нива", купила "Кропоткинский элеватор" в Краснодарском крае мощностью хранения около 70 тыс. тонн и производителя макарон под брендом Granmulino - "Алтан". В структуру сделки с последним вошла макаронная фабрика, мельница мощностью до 72 тыс. тонн в год и элеватор с объемом единовременного хранения до 26 тыс. тонн. Эта сделка позволила группе выйти в новый для себя регион - Алтайский край.

В свою очередь другой крупный игрок в птицеводстве - группа "Черкизово" - отметилась всего одной сделкой, купив 100% акций АО "Промышленный" в Алтайском крае. Это позволило увеличить земельный банк компании в регионе на 7 тыс. га, до 12 тыс. га (с учетом земель принадлежащего группе "Алтайского бройлера"). "Черкизово" продолжает органически наращивать мощности по производству птицы и, скорее всего, по итогам 2025 годам займет первое место в рейтинге крупнейших производителей птицы в России (по итогам 2024 года лидером был "Ресурс").

Согласно исследованию, 2025 год был отмечен повышенной активностью на рынке алкогольной продукции и спирта: шесть сделок почти на $370 млн. Наиболее активным покупателем стала компания "Ренессанс", закрывшая в 2025 году три сделки. Это покупка производителя спирта "Этанол спирт" в Воронежской области, "Александровского спиртзавода №14" в Пензенской области и 25% в "Евразийской алкогольной группе".

ООО "Ренессанс" было учреждено в Кабардино-Балкарии в 2018 году. 49% компании принадлежит бывшему руководителю Алине Чочаевой, остальное - у ООО "Оникс", находящегося в управлении у ЗПИФ "Центр проф".

Вторым активным игроком на рынке алкогольной продукции и спирта был "Росспиртпром", который кроме покупки "Татспиртпрома", стал владельцем 51% в "Тульском винокуренном заводе".

Повышенная активность наблюдалась и в масложировой отрасли - три сделки почти на $540 млн. Сделки проходили на фоне непростой ситуации в масложировой отрасли: по оценке Масложирового союза, убыточность переработки подсолнечника в начале года составляла 11%, что было вызвано диспаритетом цен на подсолнечник, курсом рубля и динамикой экспортной пошлины. Кроме сделок по "Масленице" и "Ниве", в 2025 году МЭЗ "Исток" в Воронежской области был продан предпринимателю Денису Избрехту. В эту сделку вошел не только сам завод по переработке масличных культур, но и транспортная компания ООО "Исток-Логистик".

В то же время, как отмечает Шумов, в растениеводстве активность была не такая высокая, как в 2024 году: было закрыто девять сделок почти на $230 млн, что почти в три раза меньше, чем в 2024 году. "Так или иначе, консолидация и наращивание земельного банка крупными агрохолдингами продолжается: в соответствии с отчетом компании BEFL от апреля 2025 года, земельный банк топ-10 растениеводов вырос по сравнению с маем 2024 года до 7,7 млн га с 7 млн га", - говорится в исследовании.

Перспективное направление

Повышенная M&A-активность наблюдалась также в сегменте HoReCa, где одним из наиболее активных покупателей стал относительно новый игрок - "Бумеранг капитал". Это инвестиционная компания, основанная в 2024 году бывшим главой "Сбербанк Капитала" Ваганом Гаспаряном. В сентябре 2025 года она выкупила 85% производителя салатов "Прованс", который в том числе поставляет продукцию в сети "Вкусно - и точка", Burger King и "Додо Пицца". В декабре было объявлено, что "Прованс" приобрел компанию "Салатерия" - другого крупного производителя салатов.

Целью обеих сделок было создание федерального игрока на рынке салатных смесей для обеспечения поставок в рестораны, отели и розничные сети по всей России. В сентябре "Бумеранг" зарегистрировал в Москве компанию по производству замороженной римской пиццы - ООО "Колизей" (его доля - 65%). Компания планирует выпускать до 300 тыс. изделий в месяц.

"В целом, учитывая постепенную консолидацию продуктового ритейла, HoReCa выглядит перспективным направления для сделок. Помимо "Бумеранга" интерес к этому сегменту проявляют и другие игроки рынка, в том числе "Таврос", который закрыл сделку по покупке производства булочек United Buns (ООО "Гипфель") у собственника "Шоколадницы" Александра Колобова. "Таврос" уже развивает собственное производство булочек для фастфуда - "Багерстат Рус" (компания была приобретена холдингом в 2023 году). Кроме United Buns, "Таврос" также в 2025 году купил у "Митпрома" свиноводческий комплекс и комбикормовый завод в Ленинградской области, свиноводческий комплекс в Новгородской области, что логично согласуется с приобретением убойных мощностей "МПК Тосненский" в конце 2024 года в том же регионе", - отмечается в исследовании.

Розничные сети также являются активным игроками рынка M&A в АПК. Так, "Магнит" в качестве продавца "отметился" двумя сделками, продав овощеводческую компанию "Москва на Дону" в Липецкой области ГК "Доминант" и производителя говядины "Органик Агро" в Калужской области. Что касается покупок, то ранее "Магнит" проявлял активный интерес к теплицам: в 2022 году он купил тепличный комплекс "Гринхаус" в Белгородской области.

Как считает автор исследования, инвестиционно привлекательным выглядит сегмент готовой еды. Подтверждением этого является неожиданная сделка по покупке булочно-кондитерским холдингом "Коломенский" в мае 2025 года фабрик-кухонь в Ленинградской области (ООО "Продмастер"). "Коломенский", как сообщалось, планирует развивать производство готовой еды и на других своих площадках. До этого он был замечен в сделках исключительно в хлебобулочном направлении ("Пролетарец", Fazer, "Дарница" и "Волжский пекарь"), напоминается в исследовании.

Новые драйверы

Согласно исследованию, вместо ушедших на второй план сделок, связанных с уходом из РФ иностранных компаний, на рынке появляются новые драйверы. К примеру, перепродажа ранее выкупленных иностранных компаний, приватизация государственных активов и развитие продуктовых сетей.

"Драйвером всего рынка M&A (не только в АПК) в ближайшие несколько лет также может стать постепенное старение собственников, сопряженное с нежеланием детей заниматься бизнесом: много крупных компаний было создано в 1990-е и в начале 2000-х, а это значит, что возраст их собственников сейчас более 60 лет", - говорится в исследовании.

Поддержать рынок M&A может дальнейшее снижение ключевой ставки. "Высокая ключевая ставка в 2025 году привела к тому, что начали появляться сделки, направленные не на продажу бизнеса, а на привлечение инвесторов в капитал для замещения дорогого банковского долга. И в 2026 году возможно закрытие нескольких подобных сделок, - считает Шумов. - В связи с ожиданием сохранения высокой стоимости денег в 2026 году многие холдинги переориентируются на повышение внутренней эффективности, что может спровоцировать рост предложений по продаже неключевых бизнес-направлений".

По его мнению, секторами с возможностью существенной консолидации остаются мясопереработка, производство столовых яиц, молочное животноводство, растениеводство, мукомольная и хлебобулочная отрасли. В целом стоит ожидать дальнейшую консолидацию рынка крупнейшими игроками, которые остаются ключевыми покупателями на рынке M&A. Так, в начале 2026 года ГК "Логика молока" объявила о приобретении производителя мороженого "Полярис".

Агропромышленный комплекс по-прежнему привлекает непрофильных инвесторов, поэтому в текущем году не исключено и появление новых игроков на этом рынке, считает автор исследования.