Рубль утром незначительно повышается в паре с юанем на МосБирже

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль подрастает в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. В среду, 28 января, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8525 руб. (-0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 1,99 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 76-78 руб./$1 и 88-90 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Рубль находится на относительно уверенных позициях, констатирует эксперт.

Аккуратного оптимизма рынку способна добавить прошедшая трехсторонняя встреча России, Украины и США в ОАЭ и перспективы ее продолжения, отмечает он.

На стороне национальной валюты близость пика налогового периода, а также текущий профицит торгового баланса в РФ, говорится в материале Тимошенко.

Участники рынка оценивают итоги состоявшихся 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби, согласно плану, продолжатся на текущей неделе, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Переговоры были очень конструктивными", - написал он в соцсети по итогам завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров. Уиткофф напомнил, что администрация США стремится содействовать завершению украинского конфликта.

Следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля, говорится в сообщении Axios со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

Цены на нефть

Цены на нефть растут в понедельник утром после скачка на 2,8-2,9% в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:09 по Москве составляет $66,25 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,62%, до $61,44 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

