Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на 0,2%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта.

Фактором поддержки выступает позитивная динамика сырьевых площадок (дорожают драгметаллы, цена Brent превысила $66 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2772,51 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 1150,35 пункта; лидируют в снижении акции "Интер РАО" (-1,6%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), при этом дорожают бумаги ПАО "Южуралзолото" (+3,1%), "Русала" (+2,8%), "Норникеля" (+2,5%), "Полюса" (+1,5%) на фоне новых ценовых рекордов золота и серебра.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 января, составляет 75,9246 рубля (-11,36 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "ВК" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,1% "префы"), "ФосАгро" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Т-Технологий" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%).

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби продолжатся на этой неделе, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Переговоры были очень конструктивными", - написал он в соцсети после завершившегося в субботу раунда трехсторонних переговоров. Уиткофф напомнил, что администрация США стремится содействовать завершению украинского конфликта.

По данным Axios, который ссылается на неназванных американских чиновников, удалось обсудить все темы. По информации одного из источников портала, делегации обсудили тему Донбасса, Запорожской АЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

"Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас обстоят дела", - сказал один из источников Axios. Он также предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве. По оценке одного из собеседников Axios, "мы подошли близко к возможной встрече Путина и Зеленского".

Переговоры шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.

Следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля, сказал Axios неназванный американский чиновник.

Быстрое продвижение мирной сделки по Украине можно будет обеспечить, как только формула решения территориальных вопросов, выработанная в Анкоридже, будет имплементирована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Он добавил: "Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение". Так Песков ответил на вопрос, есть ли какие-то намеки на заключение сделки по Украине.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов, с конца прошлой недели российский рынок акций подрос в ожидании более четких геополитических вводных, поддержку оказывали надежды на конструктивные прямые переговоры США, России и Украины, которые состоялись в выходные.

На торгах в выходные индекс IMOEX2 вплотную приближался к отметке 2800 пунктов, но ввиду того, что по итогам переговоров в Абу-Даби о явных прорывах заявлено не было, рынок сразу выше пойти не смог. В начале текущей недели рынок акций продолжит осмысливать перспективы переговорного процесса, индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2750-2800 пунктов - сильного повода для активизации покупок встреча в Абу-Даби не предоставила, что может побудить краткосрочных инвесторов частично зафиксировать прибыль в "весовых" бумагах. Но встреча в Абу-Даби не дает и повода для активных продаж - стороны, судя по сообщениям СМИ, проработали целый ряд вопросов и договорились о следующей встрече 1 февраля. Готовность продолжать контакты настраивает на дальнейшее, пусть и постепенное, сближение позиций, констатирует Локтюхов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра Брокер", российский фондовый рынок живет ожиданиями геополитической разрядки. Прошедшие на выходных трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США не принесли немедленных результатов. Стороны продолжат согласовывать позиции на этой неделе, и следующая встреча, по предварительной информации, намечена на 1 февраля. Надежды инвесторов на достижение мирного соглашения оказывают поддержку российскому фондовому рынку, который может развить восстановление в направлении 2800-2850 пунктов по индексу МосБиржи. Опережающую рынок динамику в начале недели могут показать акции представителей сектора металлов и добычи, полагают эксперты.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, индекс МосБиржи на дневном таймфрейме протестировал зону сопротивления в районе 2777 пунктов. При наличии позитивного новостного фона индикатор может обновить локальный максимум в районе 2817 пунктов. В обратном случае индекс может уйти к наклонной линии тренда от 21 октября в районе 2720 пунктов.

В США в минувшую пятницу подрос индекс акций Nasdaq (+0,3%), просел Dow Jones (-0,6%) и почти не изменился S&P 500 (+0,03%). По итогам прошедшей недели индексы снизились: S&P 500 на 0,4%, Dow Jones - на 0,5%, Nasdaq - на -0,1%.

Новости о том, что президент США Дональд Трамп отказался от анонсированных ранее планов ввести дополнительные пошлины для европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии, оказали поддержку рынкам на прошлой неделе.

Тем не менее на фоне сохранения повышенной геополитической неопределенности многие участники рынка по-прежнему отдавали предпочтение защитным активам, в частности драгметаллам, цены на которые в пятницу обновили исторические максимумы.

Вышедшие в пятницу экономические данные оказались неоднозначными, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальных с августа 2025 года 56,4 пункта по сравнению с 52,9 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индикатора до 54 пунктов, и аналитики не ожидали пересмотра оценки.

Тем временем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Соединенных Штатах в январе вырос незначительно и составил 52,8 пункта против 52,7 пункта в декабре, по предварительным данным S&P Global.

Промышленный PMI повысился до 51,9 пункта с 51,8 пункта, а индикатор сферы услуг остался на уровне предыдущего месяца (52,5 пункта), тогда как эксперты в среднем прогнозировали подъем этих индексов до 52 пунктов и 52,8 пункта соответственно.

В Азии в понедельник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне пятницы), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День Австралии).

Давление на рынки оказывают геополитическая неопределенность и повышенный спрос на защитные активы, на фоне которых падают фьючерсы на американские фондовые индексы. Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы и выхода ряда региональных статданных.

Индекс делового доверия в Гонконге в третьем квартале 2025 года снизился до минус трех пунктов с минус двух пунктов кварталом ранее, пишет Trading Economics. Индикатор находится на негативной территории около двух лет.

Индекс опережающих индикаторов Японии за ноябрь был пересмотрен правительством до 109,9 с 110,5 пункта. Показатель находится на максимальном уровне с мая 2024 года. В октябре его окончательное значение составило 109,8 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены сохраняют оптимистичный настрой после скачка в пятницу на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $66,29 за баррель (+2,8% в пятницу), мартовские фьючерсв на WTI дорожали на 0,7% до $61,47 за баррель (+2,9% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,9%.

В конце прошлой недели Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал он.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

В центре внимания рынка в понедельник оказалась ситуация в США, где сложные погодные условия парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов. По оценкам аналитиков JPMorgan, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи, в том числе на месторождении Баккен в Оклахоме и некоторых районах Техаса, составил порядка 250 тыс. баррелей в сутки.