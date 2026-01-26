Поиск

Допнадбавка в 1% к грузовым ж/д тарифам в РФ может вступить в силу с 1 марта

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дополнительная надбавка к грузовым железнодорожным тарифам в РФ может с весны вступить в силу. Об этом говорится в соответствующем проекте приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается установить дополнительный коэффициент в размере 1,01 к тарифам, сборам и плате на перевозки грузов ж/д транспортом общего пользования и услуги по использованию ж/д инфраструктуры общего пользования, выполняемые ОАО "РЖД", для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с обеспечением транспортной безопасности.

В проекте отмечается, что данный коэффициент не применяется в случае оплаты РЖД услуги по использованию инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования, не принадлежащей РЖД.

Предполагается, что надбавка вступит в силу с 1 марта 2026 г. и будет действовать по 28 февраля 2027 г. включительно.

Как сообщалось, с 1 декабря 2025 г. тарифы на грузовые ж/д перевозки были проиндексированы на 10%.

Также, с 1 января 2026 г. предусмотрено применение коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к нему по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).

