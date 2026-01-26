Поиск

Саудовский проект "города будущего" Neom будет сокращен

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Флагманский проект Neom наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, включавший создание "города будущего", вероятно, будет существенно сокращен и перепрофилирован, пишет Financial Times.

Ревизия этого масштабного проекта, столкнувшегося с задержками и перерасходом бюджета, как ожидается, будет завершена к концу первого квартала 2025 года или чуть позже.

По словам источников газеты, наследный принц теперь видит проект "гораздо менее крупным". Это показывает, что Эр-Рияд признает провалы изначальной амбициозной концепции, коммуникаций вокруг нее и начальной фазы строительства, отмечает FT.

Проект, запущенный в 2017 году, предполагал, что Neom расположится на побережье Красного моря на территории примерно размером с Бельгию, и станет свободной экономической зоной. В дальнейшем Саудовская Аравия анонсировала ряд проектов в составе Neom, в том числе строительство футуристичного города The Line и горнолыжного курорта Trojena, который должен был принять Азиатские зимние игры 2029 года, а также прибрежную логистическую и промышленную зону (Oxagon).

Эр-Рияд объявил 24 января, что масштаб проекта Trojena будет сокращен, и не сможет принять зимние игры в установленные сроки. Строительство города The Line также будет радикально сокращено.

По словам источников FT, Neom может стать хабом для дата-центров, учитывая стремление Саудовской Аравии стать одним из мировых лидеров в сфере ИИ-технологий.

"Дата-центрам требуется охлаждение, а Neom как раз расположен на побережье, и будет располагать морской водой для этих целей. Так что это будет крупный хаб для ЦОД", - отметил один из источников.

Эр-Рияд работает над тем, чтобы утвердиться в качестве глобального хаба для ИИ-разработок, и Neom сфокусирован "на привлечении инвесторов и партнеров в эти быстрорастущие секторы", сообщила газете компания-оператор проекта. Она отмечает, что у проекта есть для этого несколько "естественных преимуществ", включая цифровую инфраструктуру, доступ к возобновляемым источникам энергии и наличие земельных ресурсов.

Саудовская Аравия Эр-Рияд Красное море Neom Мухаммед бен Сальман
