Производство овощей в организованном секторе АПК РФ в 2025 году составило 7,6 млн т

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Производство овощей открытого и закрытого грунта в организованном секторе АПК РФ в 2025 году, по предварительным данным, составило 7,6 млн тонн, сообщает Минсельхоз.

"Объемы производства овощей в значительной степени обеспечивают внутренние потребности страны. В результате по итогам 2025 года РФ вплотную приблизилась к целевым показателям доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощной продукцией - 89,6% при пороговом значении 90%", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Росстат, в организованном секторе в 2024 году также было произведено 7,6 млн тонн овощей.

Комментируя ценовую ситуацию на рынке, Минсельхоз отмечает, что цены производителей в настоящее время на ряд позиций даже ниже, чем были год назад. В частности, отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7% (до 143,3 рубля за кг), томатов - на 17% (до 144,3 рубля за кг). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты в настоящее время ниже на 2,1%, на огурцы - находятся на уровне прошлого года.

По данным Минсельхоза, в настоящее время в 76 регионах работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тыс. га. Основные объемы производства сосредоточены в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. До 2027 года в РФ планируется реализовать свыше 30 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых превысит 157 тыс. тонн продукции в год.

"Для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в этой сфере Минсельхоз прорабатывает вопрос возобновления льготного кредитования на строительство теплиц. Кроме того, для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В текущем году на эти цели выделено 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

