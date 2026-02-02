Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне коррекционного отката сырьевых площадок (упали нефть и металлы), однако покупатели не спешат наращивать позиции на фоне известий о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2782,48 пункта (-0,01%); снизились цены акций "Норникеля" (-2%), "Полюса" (-2%), "Русала" (-1,7%), но подросли бумаги ВТБ (+1,6%), "Интер РАО" (+1,6%), "Хэдхантера" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 января, составляет 75,7327 руб. (-29,24 копейки).

Подешевели также "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), акции "Газпрома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "ВК" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Т-Технологий" (+0,1%).

Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.

Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК), что Европа пытается "вбить клинья" в отношения России и США, усматривая в политике США при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы.

Лавров добавил, что "когда, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовятся к войне напрямую со своим участием, наверное, тогда к ним и отношение будет такое".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2810 пунктов и 1165 пунктов соответственно, где рынок приостановил рост из-за неопределенности текущих переговоров по украинскому урегулированию и судьбы потенциальной мирной сделки. ЦБ РФ в феврале при этом также может не дать покупателям "бычьих" сигналов и сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 16%. Участники торгов, однако, продолжают с оптимизмом смотреть в будущее, а фондовые индексы - на очередные многомесячные пики.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, индекс МосБиржи в конце прошлой недели корректировался вниз после достижения 4-месячных максимумов. Росту акций мешает отсутствие свежих драйверов и сложная ситуация из-за геополитической напряженности. Глава Украины заявил, что не готов идти на уступки, если это приведет к потере территорий, а переговоры в Абу-Даби в итоге были перенесены.

Индекс МосБиржи, те не менее, продолжает движение в восходящем канале на 4-х часовом таймфрейме. Зоной поддержки выступает нижняя граница канала на уровне 2745 пунктов, считает Гудым.

В США в минувшую пятницу индексы акций просели на 0,4-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и новость о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что выбрал Уорша в качестве кандидата на должность главы Федрезерва. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Уорш уже был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В последнее время он поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

Тем временем в пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, максимальными темпами за три месяца. Повышение цен относительно декабря 2024 года составило 3%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение индекса PPI на 0,2% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi обвалился на 5,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-1,6%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в понедельник составила $66,29 за баррель (-4,4%), мартовская цена фьючерса на WTI - $62,26 за баррель (-4,5%).

Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу, что иранская сторона серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам. "Можно прийти к приемлемому соглашению, при котором у них не будет ядерного оружия. Им следовало бы согласиться на это, но я не знаю, согласятся ли", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета. При этом он подчеркнул, что "они действительно разговаривают с нами, причем всерьез".

"Надеюсь, что можно договориться о чем-то, что будет допустимым для нас", - добавил Трамп.

В последние недели президент США неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи 1 февраля приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как было и запланировано ранее.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с. Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ назначена на 1 марта.