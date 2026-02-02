Россия стала лидером по выручке от экспорта куриных лап в Китай

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Китай в 2025 году закупил в России 109 тысяч тонн куриных лапок, что на 10% больше, чем в 2024 году. Их стоимость выросла на 5%, до $327 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР.

В результате Россия вышла на первое место в списке стран-экспортеров по выручке от поставок куриных лапок в Китай, опередив Бразилию, экспортная выручка которой составила $326 млн. Тройку лидеров замыкает Таиланд - $219 млн. Затем следуют США - $69 млн и Белоруссия - $33 млн.

"Агроэкспорт" напомнил, что в 2024 году Бразилия экспортировала в Китай куриных лапок на $638 млн, Россия - на $311 млн.

Эта продукция в силу потребительских предпочтений китайцев считается в стране деликатесом.