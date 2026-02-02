Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем на фоне обвалившейся нефти

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль корректируется вниз на фоне нефти, обвалившейся более чем на 5%.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,026 руб. (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 15,71 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В конце недели курс национальной валюты продолжал попытки закрепиться ниже 10,8 руб. за юань и 76 руб. за доллар. Однако, несмотря на внушительные объемы биржевых торгов, в течение недели критическая масса навеса предложения иностранной валюты так и не была сформирована, и закрепиться рублю на более крепких уровнях не удалось. При этом волатильность на рынке остается повышенной под влиянием активизировавшегося в последнее время потока геополитических новостей. На предстоящей неделе ждем консолидации курсовых котировок у верхней границы текущего торгового диапазона 10,5-11,1 руб. за юань. Стоимость доллара может вернуться в район 77 рублей на наметившемся глобальном коррекционном удорожании американской валюты. Снижение стоимости юаня ниже 10,8 рубля пока сомнительно, но может реализоваться в случае позитивных геополитических новостей. В среднесрочной перспективе по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Участники рынка анализируют сообщения о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию.

Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры РФ, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.

Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Цены на нефть

Цены на нефть теряют более 4% в понедельник на сигналах снижения напряженности в отношениях США и Ирана. Чуть ранее падение котировок превышало 5% по обоим эталонным сортам.

Тегеран "серьезно" относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составляет $66,01 за баррель, что на 4,76% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 4,94%, до $61,98 за баррель.

В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как и было запланировано ранее.

Высокая волатильность на мировом нефтяном рынке вызвана событиями в Венесуэле и рисками вокруг Ирана, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего, с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану. Это все-таки те страны, которые являются одними из ведущих стран-экспортеров (нефти - ИФ) и входят в ОПЕК. Ситуация в Ормузском проливе, как мы знаем, также напряженная. В этом направлении транспортируется около 30% всей мировой нефти, если говорить о морских перевозках, и около 13% нефтепродуктов. Конечно, все эти риски учитываются сегодня рынком", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Вице-премьер РФ отметил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ в ноябре и декабре находился на высоком уровне.