Поиск

Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спотовая цена серебра продолжает падать в понедельник после рекордного обвала в минувшую пятницу.

К 9:58 по московскому времени она уменьшилась на 12,7% - примерно до $74,34 за унцию, а в ходе сессии опускалась до $72,79 за унцию. При этом внутри дня котировки также взлетали более чем на 3%.

Спотовая цена золота к 10:01 упала на 7,9%, до $4510,28 за унцию. В ходе сессии она опускалась ниже $4,5 тыс. за унцию.

"Коррекция цен на золото уже давно должна была произойти после параболического роста в течение 2025 года, однако волатильность никуда не делась", - пишет аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, рекомендуя инвесторам сохранять осторожность, поскольку котировки остаются высокими.

"Дальнейший спад нельзя исключать", - отмечает она.

По мнению Александры Симеониди из William Blair, которое приводит The Wall Street Journal, волатильность наверняка будет сохраняться и в отношении других металлов, включая серебро.

В пятницу серебро подешевело на рекордные 26%, золото - на максимальные более чем за десять лет 9%, откатившись с установленных днем ранее исторических максимумов на уровне $5594,82 и $121,64 за унцию соответственно.

Цена платины на спотовом рынке в понедельник снижается на 11,6%, палладия - на 5,7%.

Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) упала более чем на 5%.

Лондонская биржа металлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Потребление газа в РФ обновило исторический максимум в январе

Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

 Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

 Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

Александр Новак связал высокую волатильность нефтяного рынка с Венесуэлой и Ираном

 Александр Новак связал высокую волатильность нефтяного рынка с Венесуэлой и Ираном

Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

 Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем

ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

 ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8292 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });