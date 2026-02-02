Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спотовая цена серебра продолжает падать в понедельник после рекордного обвала в минувшую пятницу.

К 9:58 по московскому времени она уменьшилась на 12,7% - примерно до $74,34 за унцию, а в ходе сессии опускалась до $72,79 за унцию. При этом внутри дня котировки также взлетали более чем на 3%.

Спотовая цена золота к 10:01 упала на 7,9%, до $4510,28 за унцию. В ходе сессии она опускалась ниже $4,5 тыс. за унцию.

"Коррекция цен на золото уже давно должна была произойти после параболического роста в течение 2025 года, однако волатильность никуда не делась", - пишет аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, рекомендуя инвесторам сохранять осторожность, поскольку котировки остаются высокими.

"Дальнейший спад нельзя исключать", - отмечает она.

По мнению Александры Симеониди из William Blair, которое приводит The Wall Street Journal, волатильность наверняка будет сохраняться и в отношении других металлов, включая серебро.

В пятницу серебро подешевело на рекордные 26%, золото - на максимальные более чем за десять лет 9%, откатившись с установленных днем ранее исторических максимумов на уровне $5594,82 и $121,64 за унцию соответственно.

Цена платины на спотовом рынке в понедельник снижается на 11,6%, палладия - на 5,7%.

Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) упала более чем на 5%.