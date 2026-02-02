В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в понедельник снижается на фоне коррекционного отката мировых фондовых и сырьевых площадок (подешевели металлы, цена Brent откатилась ниже $66 за баррель), а также известий о переносе на несколько дней трехсторонних переговоров США-Россия-Украина по украинскому урегулированию.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов снизились на 0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 2762,04 пункта, индекс РТС снизился на 0,7% до 1148,91 пункта; лидируют в откате акции "Норникеля" (-3,7%), "Полюса" (-3,3%), "Русала" (-3,3%), ПАО "Южуралзолото" (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 31 января, составляет 75,7327 рубля (-29,24 копейки).

Подешевели также акции "Эн+ груп" (-2,9%), "Татнефти" (-1,9%), "ММК" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), "Роснефти" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "ВК" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологий" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции ВТБ (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), АФК "Система" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

The New York Times сообщила, что переговоры Украины, России и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.

Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Глава МИД Сергей Лавров заявил программе "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1"), что Европа пытается "вбить клинья" в отношения России и США, усматривая в политике США при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы.

Лавров добавил, что "когда, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России, уже не скрывая, и готовятся к войне напрямую со своим участием, наверное, тогда к ним и отношение будет такое".

В США в минувшую пятницу индексы акций просели на 0,4-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и новость о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы.

В пятницу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что выбрал Уорша в качестве кандидата на должность главы Федрезерва. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Уорш уже был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В последнее время он поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

В пятницу стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, максимальными темпами за три месяца. Повышение цен относительно декабря 2024 года составило 3%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение индекса PPI на 0,2% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении.

В Азии в понедельник также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi обвалился на 5,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%, гонконгский Hang Seng теряет 3,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,9-1,6%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до максимальных с августа 2022 года 51,5 пункта по сравнению с декабрьскими 50 пунктами, согласно окончательным данным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 50,1 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. При этом аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности КНР на ближайшее будущее, уменьшился до минимальных за полгода 52,6 пункта с 55,5 пункта.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевуели на 5,1% до $65,81 за баррель (-0,4% в пятницу), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,2% до $61,8 за баррель (-0,3% в пятницу).

Тегеран серьезно относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи считает, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе, сообщила CNN.

В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.

В последние недели президент США неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи 1 февраля приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как было и запланировано ранее.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с. Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ назначена на 1 марта.

Последует

Рк вч ки

MOEX$#&: GMKN, PLZL, RUAL, UGLD