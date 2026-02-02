Погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 4%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2026 г. составила 89,3 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за январь 2026 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и составил 194,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 10,8% и составил 243,1 млрд т-км.

В январе железными дорогами было погружено и отправлено в вагонах: каменного угля - 27,1 млн тонн (-8,7% к январю 2025 г.), кокса - 811 тыс. тонн (-9,9%), нефти и нефтепродуктов - 17,6 млн тонн (на уровне прошлого года), руды железной и марганцевой - 8,9 млн тонн (+1,4%), черных металлов - 4 млн тонн (-14,5%), лома черных металлов - 269 тыс. тонн (-43,2%), химических и минеральных удобрений - 6,5 млн тонн (+4%), цемента - 711 тыс. тонн (-30%), лесных грузов - 1,9 млн тонн (-9,5%), зерна - 2,6 млн тонн (+49,9%), строительных грузов - 5,4 млн тонн (+3,2%), руды цветной и серного сырья - 1,3 млн тонн (-6,9%), химикатов и соды - 1,7 млн тонн (-4,8%), промышленного сырья и формовочных материалов - 1,7 млн тонн (-16%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 8,8 млн тонн (-6,1%).

РЖД поясняют, что на показатели погрузки по-прежнему негативно влияет спад активности в угольном и металлургическом секторах. "В то же время на фоне благоприятной конъюнктуры продолжается рост объемов погрузки удобрений, а также зерна урожая 2025 г. Кроме того, стабильно растут экспортные перевозки грузов в восточном направлении - на 5,9%, до 14,2 млн тонн в январе, в том числе удобрений (+81,8%), железной руды (+16,9%) и зерна (+41,9%)", - отмечают в компании.

По данным РЖД, рост погрузки в январе обеспечили Юго-Восточная (+10,5%), Забайкальская (+6,6%), Восточно-Сибирская (+3,2%), Куйбышевская (+1,6%), Октябрьская (+0,4%) и Северо-Кавказская (+0,2%) железные дороги.

По данным источника "Интерфакса" в транспортной отрасли, среднесуточный план погрузки на февраль составляет 3 млн 107 тыс. тонн.