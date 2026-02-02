Nvidia планирует крупные инвестиции в OpenAI

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. планирует сделать крупные инвестиции в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, в рамках готовящегося инвестраунда, заявил главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан.

Хуан опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он недоволен заключенным в сентябре прошлого года с OpenAI соглашением о намерениях, предусматривающим инвестиции Nvidia в эту компанию в размере $100 млрд.

The Wall Street Journal ранее написала, что переговоры о реализации соглашения застопорились на ранней стадии из-за сомнений со стороны Nvidia. По словам источников газеты, Хуан в частных беседах с представителями отрасли подчеркивал, что соглашение не носит обязательного характера. Кроме того, он критиковал OpenAI за недостаточную дисциплину в подходе к бизнесу и выражал обеспокоенность конкуренцией со стороны ИИ-моделей Alphabet Inc. и Anthropic.

Хуан заявил журналистам в Тайбэе, что соглашение об инвестициях $100 млрд в OpenAI "никогда не было обязательством". "Они пригласили нас инвестировать сумму до $100 млрд, и конечно мы были довольны и польщены этим, но инвестировать будем постепенно, шаг за шагом", - сказал Хуан.

Он назвал "нонсенсом" сообщения о том, что он недоволен OpenAI. "Мы готовимся сделать огромные инвестиции в OpenAI. Я верю в эту компанию. То, что они делают - невероятно. Это одна из самых значимых компаний нашего времени, и мне действительно нравится работать с Сэмом Альтманом (глава OpenAI)", - сказал Хуан.

"Сэм закрывает инвестраунд, и Nvidia обязательно будет участвовать, - добавил он. - Мы вложим очень крупную сумму, возможно это будет наша крупнейшая инвестиция".

На вопрос о том, будут ли это инвестиции более $100 млрд, он ответил: "Нет, нет, ничего подобного".