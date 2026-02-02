Поиск

Nvidia планирует крупные инвестиции в OpenAI

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. планирует сделать крупные инвестиции в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, в рамках готовящегося инвестраунда, заявил главный исполнительный директор компании Дженсен Хуан.

Хуан опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он недоволен заключенным в сентябре прошлого года с OpenAI соглашением о намерениях, предусматривающим инвестиции Nvidia в эту компанию в размере $100 млрд.

The Wall Street Journal ранее написала, что переговоры о реализации соглашения застопорились на ранней стадии из-за сомнений со стороны Nvidia. По словам источников газеты, Хуан в частных беседах с представителями отрасли подчеркивал, что соглашение не носит обязательного характера. Кроме того, он критиковал OpenAI за недостаточную дисциплину в подходе к бизнесу и выражал обеспокоенность конкуренцией со стороны ИИ-моделей Alphabet Inc. и Anthropic.

Хуан заявил журналистам в Тайбэе, что соглашение об инвестициях $100 млрд в OpenAI "никогда не было обязательством". "Они пригласили нас инвестировать сумму до $100 млрд, и конечно мы были довольны и польщены этим, но инвестировать будем постепенно, шаг за шагом", - сказал Хуан.

Он назвал "нонсенсом" сообщения о том, что он недоволен OpenAI. "Мы готовимся сделать огромные инвестиции в OpenAI. Я верю в эту компанию. То, что они делают - невероятно. Это одна из самых значимых компаний нашего времени, и мне действительно нравится работать с Сэмом Альтманом (глава OpenAI)", - сказал Хуан.

"Сэм закрывает инвестраунд, и Nvidia обязательно будет участвовать, - добавил он. - Мы вложим очень крупную сумму, возможно это будет наша крупнейшая инвестиция".

На вопрос о том, будут ли это инвестиции более $100 млрд, он ответил: "Нет, нет, ничего подобного".

Nvidia Alphabet Inc OpenAI Сэм Альтман Дженсен Хуан США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потребление газа в РФ обновило исторический максимум в январе

Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

 Серебро падает на 13% после рекордного обвала в пятницу, золото теряет 8%

Brent подешевела до $66,01 за баррель

Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

 Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 34,25 млрд рублей

Александр Новак связал высокую волатильность нефтяного рынка с Венесуэлой и Ираном

 Александр Новак связал высокую волатильность нефтяного рынка с Венесуэлой и Ираном

Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

 Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы добычи на март на уровне декабря

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяников

В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

 В ЕС предложили вместо "потолка цен" на нефть РФ запретить ее перевозку морем

Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем

ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний

 ЦБ РФ повышает с 40% до 100% надбавку к коэффициенту риска на прирост долга крупных компаний
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });