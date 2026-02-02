BYD, XPeng и Li Auto в январе сократили продажи автомобилей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей BYD Co., XPeng и Li Auto в январе сократили продажи в сравнении с тем же месяцем прошлого года, тогда как Nio и Xiaomi заметно увеличили поставки.

BYD в минувшем месяце продала 210,051 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV) – на 30,11% меньше, чем в январе 2025 года. При этом экспорт увеличился на 51,47% до 100,482 тыс. машин.

Поставки XPeng в январе упали на 34,07% в годовом сравнении и составили 20,011 тыс. электромобилей.

Продажи Li Auto сократились на 7,55% до 27,668 тыс. электрокаров. Это минимум с марта 2025 года. Показатель снизился восьмой месяц подряд.

Между тем Nio почти удвоила поставки. В январе они составили 27,182 тыс. электромобилей против 13,863 тыс. годом ранее.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года, сообщил о продаже свыше 39 тыс. авто в минувшем месяце. Это на 70,33% больше, чем в январе прошлого года.

С начала года в Китае был уменьшен размер льгот, предоставляемых покупателем новых NEV. Если раньше они полностью освобождались от уплаты налога на покупку, то с 1 января скидка для них составляет лишь 50% налога.

Котировки акций Xiaomi снизились на 1,2% по итогам торгов в Гонконге в понедельник, Li Auto - на 2,3%, Nio - на 4,5%, XPeng - на 6,8%, BYD - на 6,9%.