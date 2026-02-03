РФ в 2025 году увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Ирак в 2,2 раза

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала в Ирак продукции АПК на $178 млн, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении поставки выросли в 2,1 раза почти до 750 тыс. тонн. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Наибольшую долю в экспорте - почти 400 тыс. тонн – заняла пшеница. Ячменя экспортировано более 108 тыс. тонн, других зерновых – 91 тыс. тонн, муки – около 61 тыс. тонн, проса – более 28 тыс. тонн.

Центр отметил, что за последние пять лет экспорт российской продукции АПК в Ирак вырос в 37 раз в натуральном выражении – с 20 тыс. тонн.