"Автотор" весной планирует начать выпуск китайских премиальных гибридов Rox

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" планирует весной 2026 года запустить производство двух моделей премиальных китайских гибридных внедорожников Rox. Об этом говорится в совместном сообщении автопроизводителя и бренда.

Соглашение о производстве автомобилей бренда в РФ подписали Rox Motor (Шанхай) и ООО "Автотор АвтоХолдинг".

Предполагается, что весной текущего года в Калининграде начнется сборка двух моделей марки – Rox 01 и Rox Adamas, которая станет модернизированной версией первой модели. Первоначально сборка будет вестись крупноузловым способом – на базе сваренного и окрашенного кузова. Бренд и автопроизводитель намерены анализировать рыночные условия для определения потенциала более глубокой локализации.

"Мы рассматриваем Rox Motor как перспективного партнера. Нам интересно изучить их технологии последовательного гибрида. Кроме того, работая с моделью 01, мы сможем продолжить наш опыт по производству автомобилей премиум-класса", - отметил президент и генеральный директор ООО "Автотор АвтоХолдинг" Евгений Петухов, процитированный в сообщении.

Rox 01 – внедорожник класса F+ (длина свыше 5 м, 475 л.с.). В автомобиле используется технология последовательного гибрида, где ДВС работает в качестве генератора электроэнергии, а движение осуществляется за счет электродвигателей, передающих крутящий момент на все четыре колеса. Запас хода Rox 01 достигает 1,115 тыс. км.

"Спрос на гибридные автомобили растет и в мире, и в России. Поэтому сотрудничество с "Автотором" – стратегический шаг для долгосрочного присутствия бренда Rox Motor в России", - отмечает директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor Екатерина Зарубина.

По данным "Автостата", в 2025 году в РФ было продано 44,8 тыс. подключаемых гибридов (PHEV) – на 9,5% больше, чем в 2024 году. Лидером марочного рейтинга остается Lixiang – было продано 13,1 тыс. шт. (-44%). На втором месте – Voyah c результатом продаж 9,4 тыс. шт. (+8%). Кроме них в пятерку популярных марок попали Geely (3,4 тыс. шт.), Exeed/Exlantix (2,7 тыс. шт.) и Lynk & Co (2,4 тыс. шт.). Автомобилей Rox в РФ в прошлом году было реализовано чуть более 500 шт.

Компания Rox Motor, основатель которой Чан Цзинь занимался выпуском роботов-пылесосов совместно с Xiaomi, основана в 2021 году. Инвесторами выступили одна из пяти крупнейших компаний Китая – промышленный холдинг Weiqiao Pioneering Group, а также частные инвесторы из ОАЭ, включая королевскую семью. Страны присутствия – более тридцати. Производство осуществляется в Китае, ОАЭ и с 2026 года – в РФ. Ключевые рынки: Китай, страны СНГ, а также Персидского залива.