Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 0,6%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в III квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале, говорится в сообщении Росстата об использовании ВВП в III квартале 2025 года.

Таким образом, Росстат подтвердил предыдущую оценку роста ВВП в III квартале на уровне 0,6%, сделанную производственным методом.

"Объем ВВП России за III квартал 2025 года составил в текущих ценах 54 трлн 501,3 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно III квартала 2024 года составил 100,6%, относительно II квартала 2025 года - 105,9%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2025 года по отношению к ценам III квартала 2024 года составил 106,6%, по отношению к ценам II квартала 2025 года - 103,9%", - сообщил Росстат.

Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП в III квартале 2025 года составила 72,2% против 69,4% в III квартале 2024 года. При этом доля расходов домохозяйств увеличилась до 52,6% с 50,4%, а расходов госуправления - до 19,1% с 18,4%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, снизилась до 0,5% с 0,6%.

Доля в ВВП валового накопления в III квартале 2025 года составила 25,2% (снизилась с 27,4% в III квартала 2024 года), в том числе доля валового накопления основного капитала понизилась до 22,6% с 22,7%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств уменьшилась до 2,6% с 4,7%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) в ВВП в III квартале 2025 года сократилась до 2,6% с 3,2% в III квартале 2024 года.

Как сообщалось, по данным Росстата, ВВП РФ за январь-сентябрь 2025 года вырос на 1,0%.

В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%.

ЦБ в октябре понизил свой прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с июльских 1,0-2,0%, в 2026 году - сохранил на уровне 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 0,9%, в 2026 году - на 1,2%.

