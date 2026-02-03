Подрядчик реконструкции в Домодедово подал иск на 725 млн руб. к структуре Росавиации

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - АО "Центродорстрой" (ЦДС) подало иск к подведомственному Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП "АГА(а)"), сообщается в материалах судебной картотеки.

Заявления об обеспечении имущественных интересов и о принятии обеспечительных мер поданы в Арбитражный суд Московской области, оба зарегистрированы 2 февраля. Сумма исковых требований составляет 724,9 млн руб. Суть претензий в материалах картотеки пока не раскрыта.

ЦДС занимается строительством и реконструкцией транспортных объектов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", за последние пять лет больше всего госконтрактов компания заключила в сфере дорожного строительства, а с Росавиацией - только один. Контракт, подписанный в апреле 2021 года, предполагал реконструкцию второй летной зоны аэропорта Домодедово. Его стоимость составила почти 696 млн руб., работы требовалось выполнить до 24 декабря 2025 года.

Однако в декабре контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика. Согласно письму ФГУП "АГА(а)" в адрес ЦДС, компания не произвела реконструкцию в полном объеме. На ноябрь прошлого года стоимость выполненных работ оценивалась в 476,7 млн руб., а остаток неотработанного аванса - в 213,3 млн руб. Также в письме упомянуто, что в ноябре суд удовлетворил иск Росавиации к ЦДС, взыскав с ответчика неустойку за просрочку исполнения того же госконтракта в размере 38,5 млн руб. (в январе ЦДС обжаловало это решение - ИФ). Кроме того, с октября прошлого года Арбитражным судом Москвы рассматривается заявления от нескольких кредиторов ЦДС о признании ее банкротом. Ссылаясь на эти обстоятельства в письме, ФГУП потребовало вернуть сумму неотработанного аванса.

ЦДС является подрядчиком реконструкции аэродромной инфраструктуры в Домодедово еще по одному госконтракту: он был заключен также в апреле 2021 года, но с другой госструктурой - ФКУ "Ространсмодернизация". Стоимость этого договора превысила 8 млрд руб., дедлайн по нему - февраль 2027 года. Контракт находится в статусе исполнения, говорится на сайте госзакупок.

Как сообщалось, 29 января прошли приватизационные торги по продаже аэропорта Домодедово. Победителем стала структура аэропорта Шереметьево - ООО "Перспектива", предложившее за актив 66,13 млрд рублей. В Минтрансе, комментируя итоги аукциона, выразили надежду, что с приходом нового собственника будут решены "накопившиеся трудности с инфраструктурой" аэропорта.