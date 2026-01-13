"Автостат" базово прогнозирует нулевую динамику легкового авторынка РФ в 2026 году

Фото: Didier Lebrun/Photonews via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых автомобилей в 2026 году в базовом сценарии покажет нулевую динамику, оставшись на уровне 1,33 млн шт., в оптимистичном - может вырасти на 10%, до 1,46 млн единиц, сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на онлайн-эфире об итогах российского авторынка за прошлый год.

Пессимистичный сценарий "Автостата" предполагает снижение продаж легковых автомобилей в стране в этом году на 10% до 1,2 млн шт.

"Базовый прогноз у нас уже давно стоит на уровне 2025 года - 1,33 млн. Как обычно на рынки, желание и возможность купить автомобиль у нас довольно сильно влияют в том числе геополитика и ставка ЦБ, которые определяются не какими-то рыночными историями. Пока мы ставим базовый прогноз по новым легковым автомобилям на уровне 1,33 млн шт., оптимистичный - на уровне 1,46 млн шт. и пессимистичный - 1,2 млн шт., если что-то пойдет не так", - сказал Удалов.

Рынок автомобилей с пробегом, как предполагают в "Автостате", тоже не изменится и в базовом сценарии останется на уровне 6,13 млн шт. Оптимистичный сценарий предполагает, что он подрастет на 1% (до 6,2 млн шт.), пессимистичный – что снизится на 1% (до 6,05 млн шт.).

"Будет играть роль то, что у нас дважды повысился утильсбор, что по-прежнему остается высокой ключевая ставка, что будет ужесточаться со стороны регулятора выдача автокредитов, что с 20% до 22% вырос НДС, и плюс к тому – что многие небольшие компании начнут платить НДС. Кроме того, изменились стоимости патентов", - пояснил Удалов, комментируя перспективы продаж автомобилей в РФ.

По словам экспертов "Автостата", потенциальные покупатели какое-то время будут оценивать рыночную ситуацию и не будут спешить со сделками, а также будут нуждаться в дополнительных стимулах и господдержке.

"Мы этот год скорее всего будем жить в таком режиме, к которому, наверное, в течение прошлого года постарались уже привыкнуть. Но привыкнуть и приспособиться к таким вещам, наверное, невозможно. Поэтому хорошо, если мы в этом году выйдем на рынок в 1,33 млн шт. Наверное, за этот год дилеры и дистрибьюторы как-то с этой ситуацией начали справляться", - добавил Удалов.

По итогам 2025 года на российском авторынке, по оценке "Автостата" на основании данных регистраций ЭПТС от АО "ППК", было реализовано 1 млн 326 тыс. 16 новых легковых автомобилей - на 15,6% меньше, чем в 2024 году.

Почти четверть объема рынка пришлась на российскую Lada, продажи которой, по оценке экспертов агентства, составили 329,9 тыс. шт. (-24,4%). Доля бренда снизилась на 2,9 п.п. до 24,9%. Самым популярным иностранным брендом остался Haval с результатом 173,3 тыс. шт. (-9,1%), доля которого увеличилась на 1 п.п. до 13,1%. Следующие две позиции в марочном рейтинге тоже занимают "китайцы" - Chery и Geely с результатами 99,8 тыс. шт. (-36,4%) и 94 тыс. шт. (-36,9%) соответственно. Замыкает пятерку лидеров белорусский Belgee, объем реализации которого превысил 68 тыс. шт. (рост почти вдвое). Кроме них в десятку наиболее продаваемых попали также китайские Changan (66,2 тыс. шт., -37,6%), Jetour (36,5 тыс. шт., +3,9%), локально выпускаемые Solaris (34,5 тыс. шт., рост в 2,3 раза) и Tenet (33,5 тыс. шт.), а также японская Toyota (29,1 тыс. шт., +40,3%), автомобили которой не поставляются в РФ официально.

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в РФ в 2025 г., тыс. шт. (данные "Автостата")

N Марка 2025г 2024г Изменение Доля рынка, 2025г Доля рынка, 2024г 1 Lada 329,890 436,153 -24,4% 24,9% 27,8% 2 Haval 173,302 190,599 -9,1% 13,1% 12,1% 3 Chery 99,810 157,036 -36,4% 7,5% 10% 4 Geely 94,047 149,118 -36,9% 7,1% 9,5% 5 Belgee 68,064 34,637 +96,5% 5,1% 2,2% 6 Changan 66,242 106,106 -37,6% 5% 6,8% 7 Jetour 36,472 35,096 +3,9% 2,8% 2,2% 8 Solaris 34,519 14,877 +132% 2,6% 1% 9 Tenet 33,484 0 - 2,5% 0,0% 10 Toyota 29,144 20,775 +40,3% 2,2% 1,3% - ВСЕГО В РФ 1326,016 1571,238 -15,6% 100% 100%

Лидерство в модельном рейтинге четвертый год подряд сохраняет Lada Granta, которая в прошлом году разошлись тиражом почти в 147 тыс. экземпляров (-27%). Второе место занимает Lada Vesta (79,8 шт., -35,2%). Наиболее популярной иномаркой остался кроссовер Haval Jolion с результатом 65,8 тыс. шт. (-21,6%). В первую десятку вошли еще три отечественные, три китайские и одна белорусская модель. При этом "в плюсе" тут находятся только кроссовер Belgee X50 (38,3 тыс. шт., +25%) и пассажирский универсал Lada Largus (27,7 тыс. шт., рост почти вдвое). Остальные восемь моделей показывают снижение, самое сильное - Lada Vesta.

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в РФ в 2025 г., тыс. шт. (данные "Автостата")