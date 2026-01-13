"Автостат" базово прогнозирует нулевую динамику легкового авторынка РФ в 2026 году
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых автомобилей в 2026 году в базовом сценарии покажет нулевую динамику, оставшись на уровне 1,33 млн шт., в оптимистичном - может вырасти на 10%, до 1,46 млн единиц, сообщил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов на онлайн-эфире об итогах российского авторынка за прошлый год.
Пессимистичный сценарий "Автостата" предполагает снижение продаж легковых автомобилей в стране в этом году на 10% до 1,2 млн шт.
"Базовый прогноз у нас уже давно стоит на уровне 2025 года - 1,33 млн. Как обычно на рынки, желание и возможность купить автомобиль у нас довольно сильно влияют в том числе геополитика и ставка ЦБ, которые определяются не какими-то рыночными историями. Пока мы ставим базовый прогноз по новым легковым автомобилям на уровне 1,33 млн шт., оптимистичный - на уровне 1,46 млн шт. и пессимистичный - 1,2 млн шт., если что-то пойдет не так", - сказал Удалов.
Рынок автомобилей с пробегом, как предполагают в "Автостате", тоже не изменится и в базовом сценарии останется на уровне 6,13 млн шт. Оптимистичный сценарий предполагает, что он подрастет на 1% (до 6,2 млн шт.), пессимистичный – что снизится на 1% (до 6,05 млн шт.).
"Будет играть роль то, что у нас дважды повысился утильсбор, что по-прежнему остается высокой ключевая ставка, что будет ужесточаться со стороны регулятора выдача автокредитов, что с 20% до 22% вырос НДС, и плюс к тому – что многие небольшие компании начнут платить НДС. Кроме того, изменились стоимости патентов", - пояснил Удалов, комментируя перспективы продаж автомобилей в РФ.
По словам экспертов "Автостата", потенциальные покупатели какое-то время будут оценивать рыночную ситуацию и не будут спешить со сделками, а также будут нуждаться в дополнительных стимулах и господдержке.
"Мы этот год скорее всего будем жить в таком режиме, к которому, наверное, в течение прошлого года постарались уже привыкнуть. Но привыкнуть и приспособиться к таким вещам, наверное, невозможно. Поэтому хорошо, если мы в этом году выйдем на рынок в 1,33 млн шт. Наверное, за этот год дилеры и дистрибьюторы как-то с этой ситуацией начали справляться", - добавил Удалов.
По итогам 2025 года на российском авторынке, по оценке "Автостата" на основании данных регистраций ЭПТС от АО "ППК", было реализовано 1 млн 326 тыс. 16 новых легковых автомобилей - на 15,6% меньше, чем в 2024 году.
Почти четверть объема рынка пришлась на российскую Lada, продажи которой, по оценке экспертов агентства, составили 329,9 тыс. шт. (-24,4%). Доля бренда снизилась на 2,9 п.п. до 24,9%. Самым популярным иностранным брендом остался Haval с результатом 173,3 тыс. шт. (-9,1%), доля которого увеличилась на 1 п.п. до 13,1%. Следующие две позиции в марочном рейтинге тоже занимают "китайцы" - Chery и Geely с результатами 99,8 тыс. шт. (-36,4%) и 94 тыс. шт. (-36,9%) соответственно. Замыкает пятерку лидеров белорусский Belgee, объем реализации которого превысил 68 тыс. шт. (рост почти вдвое). Кроме них в десятку наиболее продаваемых попали также китайские Changan (66,2 тыс. шт., -37,6%), Jetour (36,5 тыс. шт., +3,9%), локально выпускаемые Solaris (34,5 тыс. шт., рост в 2,3 раза) и Tenet (33,5 тыс. шт.), а также японская Toyota (29,1 тыс. шт., +40,3%), автомобили которой не поставляются в РФ официально.
Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в РФ в 2025 г., тыс. шт. (данные "Автостата")
|N
|Марка
|2025г
|2024г
|Изменение
|Доля рынка, 2025г
|Доля рынка, 2024г
|1
|Lada
|329,890
|436,153
|-24,4%
|24,9%
|27,8%
|2
|Haval
|173,302
|190,599
|-9,1%
|13,1%
|12,1%
|3
|Chery
|99,810
|157,036
|-36,4%
|7,5%
|10%
|4
|Geely
|94,047
|149,118
|-36,9%
|7,1%
|9,5%
|5
|Belgee
|68,064
|34,637
|+96,5%
|5,1%
|2,2%
|6
|Changan
|66,242
|106,106
|-37,6%
|5%
|6,8%
|7
|Jetour
|36,472
|35,096
|+3,9%
|2,8%
|2,2%
|8
|Solaris
|34,519
|14,877
|+132%
|2,6%
|1%
|9
|Tenet
|33,484
|0
|-
|2,5%
|0,0%
|10
|Toyota
|29,144
|20,775
|+40,3%
|2,2%
|1,3%
|-
|ВСЕГО В РФ
|1326,016
|1571,238
|-15,6%
|100%
|100%
Лидерство в модельном рейтинге четвертый год подряд сохраняет Lada Granta, которая в прошлом году разошлись тиражом почти в 147 тыс. экземпляров (-27%). Второе место занимает Lada Vesta (79,8 шт., -35,2%). Наиболее популярной иномаркой остался кроссовер Haval Jolion с результатом 65,8 тыс. шт. (-21,6%). В первую десятку вошли еще три отечественные, три китайские и одна белорусская модель. При этом "в плюсе" тут находятся только кроссовер Belgee X50 (38,3 тыс. шт., +25%) и пассажирский универсал Lada Largus (27,7 тыс. шт., рост почти вдвое). Остальные восемь моделей показывают снижение, самое сильное - Lada Vesta.
Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в РФ в 2025 г., тыс. шт. (данные "Автостата")
|N
|Модель
|2025г
|2024г
|Изменение
|Доля рынка, 2025г
|Доля рынка, 2024г
|1
|Lada Granta
|146,990
|201,491
|-27%
|11,1%
|12,8%
|2
|Lada Vesta
|79,796
|123,170
|-35,2%
|6%
|7,8%
|3
|Haval Jolion
|65,757
|83,828
|-21,6%
|5%
|5,4%
|4
|Belgee X50
|38,304
|30,632
|+25%
|2,9%
|2%
|5
|Geely Monjaro
|37,660
|47,893
|-21,4%
|2,8%
|3,1%
|6
|Haval M6
|36,093
|38,018
|-5,1%
|2,7%
|2,4%
|7
|Lada Niva Legend
|34,310
|46,817
|-26,7%
|2,6%
|3%
|8
|Lada Niva Travel
|34,076
|50,188
|-32,1%
|2,6%
|3,2%
|9
|Changan UNI-S / CS55 Plus
|30,600
|38,431
|-20,4%
|2,3%
|2,5%
|10
|Lada Largus VP
|27,738
|14,110
|+96,6%
|2,1%
|0,9%
|-
|ВСЕГО В РФ
|1326,016
|1571,238
|-15,6%
|100%
|100%