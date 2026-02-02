Поиск

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ снизились на 9% в январе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в январе 2026 года снизился на 9,1% к январю 2025 года, до 87 575 штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

В частности, легковых автомобилей было продано 81 942 шт. (-7,5%), LCV - 5 633 (-28,2%). Продажи грузовиков в прошлом месяце упали на 38,9%, до 5 313 ед., автобусов - на четверть, до 597 шт.

Таким образом, общий объем авторынка РФ в четырех его сегментах в январе составил 91,42 тыс. шт. (-10,8%), из которых 54 417 единиц техники (+3% г/г) были отечественного производства и еще порядка 37 тыс. шт. (-25,5% г/г) - импортного.

Как отмечают в Минпромторге, доля российской продукции на локальном рынке в прошлом месяце выросла на 8 п.п. и достигла 60%.

Автостат Минпромторг РФ
