Сбербанк обсуждает с ЦБ исключение технологических активов из иммобилизованных

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк не считает технологические активы иммобилизованными и ведет дискуссию с Банком России на эту тему, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Я говорю и о программном обеспечении, и о физических активах тоже - центрах обработки данных, серверах, о том, что обеспечивает банковскую деятельность. Без этих активов невозможно работать. Если мы будем по ним вводить ограничения, то к чему это приведет? К тому, что банковская деятельность станет неэффективной. У нас именно в эту сферу будут направлены основные инвестиции даже за горизонтом 2026 года. Поэтому нам очень важно, чтобы это регулирование не дестимулировало наши инвестиции и позволяло развиваться. В 2026 году мы не будем испытывать давления, но в следующие годы это возможно. Мы с ЦБ находимся в дискуссии по этому вопросу", - сказал Скворцов.

Ранее предполагалось, что регулирование иммобилизованных активов на балансах банков вступит в силу с 1 октября 2026 года, но в декабре появилась новая дата - 1 апреля 2027 года.

Банк России в мае 2025 года представил доработанную концепцию риск-чувствительного лимита (РЧЛ), которая призвана ограничить риски банковских вложений в непрофильные активы. Регулятор модифицировал состав этих активов, смягчил график ввода лимита, снизил коэффициенты иммобилизации и целевое значение РЧЛ.

РЧЛ представляет собой лимит в процентах от капитала банка, вложения в иммобилизованные активы свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала. В доработанной концепции Банк России предложил установить лимит на уровне 25% от капитала (а не 30%, как планировалось ранее) и снизить максимальный коэффициент иммобилизации до трех с пяти.

