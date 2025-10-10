Поиск

"Илим" предложил оказать целлюлозно-бумажной отрасли господдержку по аналогии с угольщиками

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) РФ вслед за другими лесоперерабатывающими подотраслями рискует оказаться убыточной на фоне высокой ключевой ставки, укрепления рубля, сужения экспортных направлений и снижения спроса на внутреннем рынке. С учетом этого государство могло бы оказать ЦБП меры поддержки по аналогии с теми, которые приняты в отношении угольной отрасли, считает замглавы крупнейшего российского производителя целлюлозно-бумажной продукции группы "Илим" Владимир Славуцкий.

"Мы видим, как мы каждый месяц падаем: по июлю месяцу если это еще было 6 млрд рублей прибыль (в целом по ЦБП - ИФ), я вам хочу сказать, что за август это будет в минусе. То есть отрасль сегодня скатилась, такого никогда не было", - заявил он, выступая на пленарных слушаниях при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В качестве признаков негативного финансового положения целлюлозно-бумажных предприятий Славуцкий перечислил рост себестоимости, снижение цен на продукцию и рост расходов на обслуживание долга, отметив, что до сих пор ЦБП была в лучшем положении, чем в целом деревообработка, но сейчас также приходит к кризисному состоянию.

С учетом ухудшения финансовой ситуации целлюлозно-бумажная подотрасль нуждается в мерах господдержки, считает топ-менеджер "Илима".

"Сегодня мы знаем, что оказывается поддержка и угольной промышленности. Такие же предложения посмотреть здесь: оказать содействие в реструктуризации задолженности перед банками, какие-то возможные рассрочки платежей. Второе - еще очень важно новые рынки сбыта, здесь, если окажет государство какую-то поддержку, в том числе и субсидирование этих транспортных коридоров, и расширение рынка, это было бы очень хорошо", - сказал он.

В качестве возможных мер поддержки по аналогии с угольщиками в презентации "Илима" указаны отсрочки по налоговым платежам и страховым взносам.

Также в "Илиме" предлагают рассмотреть возвращение льготного финансирования для системообразующих предприятий, предоставления отсрочки платежей по уже взятым долговым обязательствам и неухудшение условий получения новых займов.

Помимо субсидирования новых международных направлений "Илим" предлагает ввести понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу и повысить приоритетность грузов ЦБП на сети РЖД.

Славуцкий также призвал власти воздержаться от ухудшения условий работы отрасли через повышения арендной платы за лесные участки и различных экологических платежей.

Как сообщал Росстат, производство бумаги и картона в РФ в январе-августе 2025 года выросло на 0,5% относительно аналогичного показателя прошлого года - до 7 млн 105 тыс. тонн (в августе - рост на 2,9%, до 907 тыс. тонн). Объем производства целлюлозы за восемь месяцев 2025 года, напротив, сократился на 2,3%, составив 5 млн 572 тыс. тонн (за август было выпущено 718 тыс. тонн, или на 1,2% больше, чем в августе 2024 года).

Илим ЦБП
